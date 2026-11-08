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El este tânărul care a murit în Masivul Retezat. Darius avea doar 21 de ani: "Ai plecat mult prea devreme"

El este tânărul care a murit în Retezat. Darius avea doar 21 de ani: "Ai plecat mult prea devreme" Darius - Facebook/A.J. Canotaj Timiș
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Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.11.2026, 20:28 | Modificat la 08.11.2026, 20:30

La doar 21 de ani, pentru Darius a fost ultima drumeție pe munte. Tânărul și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut, sâmbătă, pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică din Masivul Retezat.

Prietenii săi, cu care se afla pe munte, au povestit că băiatul ar fi alunecat pe o porțiune de gheață. Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara au acționat toată noaptea, ajutate de echipajul canin al serviciului și de drona cu termoviziune din dotare, pentru localizarea, extragerea și coborârea de pe munte a victimei.

Potrivit salvamontiștilor, tinerii erau total neechipați. Darius plecase la drum în trening și adidași.

Mesajul emoţionant al Asociaţiei Judeţene de Canotaj Timiș

Asociația Județeană de Canotaj Timiș a publicat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, transmițând condoleanțe familiei și apropiaților.

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"Darius, ai plecat mult prea devreme, lăsând în urmă suflete îndurerate și amintiri care nu vor muri niciodată. E nedrept că un suflet atât de tânăr a trebuit să plece înainte să apuce să trăiască tot ce avea lumea să-i ofere. Odihnește-te în pace, Darius. Vei rămâne mereu unul dintre acei oameni pe care viața i-a luat prea devreme, dar pe care sufletul nu îi va uita niciodată. Sincere condoleanțe familiei și apropiaților", se arată în postare.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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