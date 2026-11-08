Un antreprenor din Gherla, judeţul Cluj, a dat lovitura cu o afacere inspirată din excursiile sale. Pentru că îi plăcea să meargă des cu familia în Grecia, Cosmin a decis să aleagă insula Creta drept a doua casă.

Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, după o excursie în Grecia: "Vrem să creştem, dar nu cu orice preţ" - zf.ro

Potrivit Economica, Cosmin Filipaş a mers în Creta în 2018 şi pentru că i-a plăcut foarte a revenit şi în următorii ani. În 2020, o familie locală i-a propus să dezvolte împreună o afacere cu ulei de măslin. Aşa începe povestea companiei D'Olive, o firmă care estimează pentru 2026 o cifră de afaceri de 3,5 milioane de lei.

Extindere, dar "nu cu orice preţ"

În 2025, Cosmin şi soţia sa au cumpărat o livadă de măslini în regiunea Messara, loc în care se află măslini de peste 50 de ani. O asemenea livadă poate costa între 70.000 şi 120.000 de euro. Când măslinii au început să producă, Filipaş a înregistrat compania D'Olive în România şi a început de facto afacerea. De livada din Grecia se ocupă o familie locală, în timp ce Cosmin şi soţia sa conduc compania din România.

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În afacere a fost "cooptat" şi David, fiul în vârstă de 14 ani, care tocmai a obţinut un certificat de somelier în ulei de măsline. Planul lui Cosmin şi al soţiei sale este ca peste câţiva ani David să preia frâiele afacerii lor. "Ca business, în continuare vrem să creștem. Nu cu orice preț. Vrem să ne stabilizăm. Planul de business include și creșterea lui David: ne dorim să fie unul dintre jurații de la concursurile internaționale. Mizăm foarte mult pe clienții existenți și vrem să câștigăm cotă de piață", a declarat Cosmin Filipaş.

Pentru D'Olive, capitala reprezintă cea mai mare piaţă de desfacere în timp ce Clujul, judeţul natal, e doar pe locul doi. Pe următoarele locuri se află Ilfov şi Constanţa. Deocamdată, cei 12.000 de clienţi ai companiei pot face comenzi exclusiv online, dar Cosmin ia foarte serios în calcul deschiderea unor magazine fizice.