Un truc simplu, care presupune să ții săpunul solid în congelator timp de 30 de minute, te poate ajuta să îl tai sau să îl razi fără să se lipească de răzătoare și să se transforme într-o pastă. Trucul simplu care te scapă de griji mai ales dacă îţi prepari singur produsele de curăţenie acasă.

Ce se întâmplă dacă pui un săpun solid în congelator timp de 30 de minute - Shutterstock

La temperatura camerei, multe tipuri de săpun solid sunt suficient de moi încât să se întindă ca o pastă sub presiunea apei calde. Săpunurile măcinate în stil franțuzesc și cele triplu măcinate sunt în mod natural mai dure, însă multe dintre săpunurile obișnuite sau realizate manual nu au această caracteristică. Tocmai pentru această situație există trucul vechi cu păstrarea săpunului pentru scurt timp în congelator: nu pentru a-i schimba compoziția, ci pentru a-l întări înainte de a-l folosi.

Ce efect are, de fapt, temperatura scăzută pentru săpun

Săpunul devine mult mai dur după ce este lăsat în congelator. Un utilizator care a făcut un experiment acasă a povestit că un săpun lăsat în congelator timp de aproximativ trei ore a devenit extrem de tare. Producătorii de săpun folosesc intenționat același efect. Un ghid de fabricare a săpunului recomandă congelarea unei compoziții proaspete și moi timp de două-trei ore, urmată de o scurtă perioadă de dezghețare, înainte ca aceasta să fie tăiată în bucăți.

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Cele 30 de minute recomandate au rolul de a întări săpunul, fără să îl înghețe complet. Un săpun mai tare se rade în fulgi uscați, în loc să formeze fâșii lipicioase, iar cuțitul îl taie curat, fără să îl rupă sau să îl sfărâme.

Când merită să încerci acest truc cu săpunul

Când razi săpun pentru proiecte făcute acasă . Pune săpunul în congelator timp de 30 de minute, apoi rade-l imediat. O răzătoare obișnuită pentru brânză sau una Microplane produce așchii fine, în timp ce un curățător de legume obține fâșii mai groase. Rade săpunul într-un spațiu bine aerisit, deoarece praful rezultat poate irita plămânii.

. Pune săpunul în congelator timp de 30 de minute, apoi rade-l imediat. O răzătoare obișnuită pentru brânză sau una Microplane produce așchii fine, în timp ce un curățător de legume obține fâșii mai groase. Rade săpunul într-un spațiu bine aerisit, deoarece praful rezultat poate irita plămânii. Când vrei să tai un săpun mare în două . Împărțirea unui săpun mare în două bucăți este o metodă simplă prin care îl poți folosi mai mult timp. Dacă este răcit, săpunul poate fi tăiat mai curat. Folosește o jumătate și păstreaz-o pe cealaltă.

. Împărțirea unui săpun mare în două bucăți este o metodă simplă prin care îl poți folosi mai mult timp. Dacă este răcit, săpunul poate fi tăiat mai curat. Folosește o jumătate și păstreaz-o pe cealaltă. Când îl ștergi după ce îl scoți din congelator . Obiectele reci atrag umezeala din aer, iar un săpun congelat poate deveni umed și alunecos la suprafață, pe măsură ce se topește bruma. Șterge-l cu un prosop înainte să îl razi sau să îl depozitezi.

. Obiectele reci atrag umezeala din aer, iar un săpun congelat poate deveni umed și alunecos la suprafață, pe măsură ce se topește bruma. Șterge-l cu un prosop înainte să îl razi sau să îl depozitezi. Când depozitezi săpunul ras. Păstrează săpunul ras într-un recipient închis ermetic, într-un loc răcoros și uscat. În aceste condiții, poate rezista mai multe luni.

Dacă săpunul este prea tare pentru a putea fi ras după ce îl scoți din congelator, există o soluție simplă: lasă-l câteva minute la temperatura camerei sau înmoaie-l în cuptorul cu microunde timp de doar câteva secunde.

Ce nu poate face congelatorul

Iată partea pe care acest truc o explică adesea greșit: răcirea săpunului nu îl face să reziste mai mult atunci când îl folosești la duș. Apa care rămâne pe suprafața lui este cea care îl dizolvă.

Săpunul solid rezistă cel mai mult dacă este păstrat pe un suport cu fante, striații sau un sistem din sârmă, care permite scurgerea apei. Acesta trebuie ținut departe de jetul direct al dușului. Potrivit The Coolist, suporturile solide și plate sunt cele mai nepotrivite, deoarece favorizează înmuierea săpunului.

Alte două obiceiuri pot ajuta acolo unde congelatorul nu are niciun efect. Alternează între două săpunuri, astfel încât fiecare să se usuce complet între utilizări, deoarece circulația aerului este cea care permite uscarea în profunzime. De asemenea, lasă săpunurile noi să se întărească înainte de a începe să le folosești. O metodă este să depozitezi săpunul nefolosit între două bucăți de pânză de in, într-un sertar întunecat, timp de cel puțin o săptămână.

Congelatorul modifică doar textura săpunului, nu și compoziția acestuia. Nu va repara un săpun care este deja crăpat sau sfărâmicios și nici nu va elimina praful produs în timpul răzuirii. Prin urmare, ține fereastra deschisă și ia în considerare folosirea ochelarilor de protecție dacă razi o cantitate mare de săpun dintr-o singură dată.