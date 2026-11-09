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Preţul unui bitcoin astăzi, luni 9 noiembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 9 noiembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 9 noiembrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 11:07 | Modificat la 09.11.2026, 11:09

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 9 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 66.828 euro sau 74.460 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 68.271 euro sau 76.068 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.829 euro sau 76.984 dolari.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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