ANM: zăpadă de sărbători în mai multe regiuni. Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion

Există posibilitatea ca în perioada sărbătorilor de iarnă stratul de zăpadă să fie prezent nu doar în zona montană, ci şi în zonele joase, în condiţiile în care estimările sezoniere indică temperaturi medii peste normalul perioadei, dar şi posibile episoade de frig şi ninsori consistente, a declarat luni Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), la conferinţa Focus Energetic.

"La nivelul ţării noastre, produsul (estimarea sezonieră realizată în cadrul programului Copernicus - n. r.) indică o posibilă abatere de 1-2 grade, deci în medie am putea încheia luna noiembrie cu o temperatură mai ridicată decât normalul şi cu un regim al precipitaţiilor uşor peste normal, mai ales în partea de vest, de centru a teritoriului. Avem deja acest semnal că precipitaţiile vor reveni dinspre partea de vest a ţării, deci este posibil tot aşa ca această estimare să se realizeze", a declarat Florinela Georgescu.

Potrivit acesteia, există şi semnale, deocamdată incerte, privind apariţia unor ninsori sau precipitaţii mixte în zonele mai joase din centrul ţării, spre sfârşitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare.

"Luna noiembrie este caracterizată de maxime între 2 şi 8 grade, dar este prima lună în care pot apărea şi manifestări de iarnă, aşa cum am văzut, deja a nins în zonele montane. Există semnale, sigur, destul de incerte în acest moment, că sfârşitul acestei săptămâni, poate şi începutul săptămânii viitoare, să aducă ninsori sau precipitaţii mixte şi în zone mai joase, deci nu neapărat la munte, în partea centrală a ţării", a afirmat reprezentanta ANM.

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Cum va fi vremea în perioada sărbătorilor

În ceea ce priveşte luna decembrie, estimările indică temperaturi medii peste normalul climatologic şi precipitaţii excedentare în jumătatea vestică a ţării, unde cantităţile ar putea depăşi cu 5-25 de litri pe metru pătrat valorile obişnuite.

"Pe de altă parte, luna decembrie este prima lună a iernii şi prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopţile cele mai reci temperaturi care să coboară sub minus 20 de grade. Media temperaturilor este cu 4-5 grade mai coborâtă decât cea a lunii noiembrie. (...) Din punctul de vedere al precipitaţiilor, din nou o abatere pozitivă, deci din nou posibil să avem cantităţi peste normalul perioadei în partea de vest a teritoriului sau jumătatea vestică a teritoriului, vedem posibil 5 până la 25 de litri pe metru pătrat în plus faţă de acea medie pe care o văzusem pe harta climatologică de 40-60 de litri pe metru pătrat", a explicat Florinela Georgescu.

Aceasta a subliniat că estimările indică şi o probabilitate ridicată de precipitaţii mai importante cantitativ în Europa Centrală, regiune din care se alimentează Dunărea.

"Există probabilitate mare de precipitaţii mai importante cantitativ şi în Europa Centrală, de acolo de unde ştim că se alimentează Dunărea. Pentru luna ianuarie, luna cea mai rece din calendar, luna în care de-a lungul anilor, în cele mai reci nopţi, temperaturile au coborât sub minus 30 de grade, vedem şi pentru această lună o scădere în continuare a temperaturilor medii-maxime şi vedem de asemenea un regim al precipitaţiilor, climatologic vorbind, destul de asemănător cu luna anterioară. Din punct de vedere al estimărilor sezoniere, luna ianuarie pare şi ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuşi o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie", a adăugat directorul ANM.

Referindu-se la perioada sărbătorilor de iarnă, Florinela Georgescu a apreciat că există posibilitatea apariţiei unui strat de zăpadă inclusiv în zonele joase, în condiţiile în care un vortex polar mai slab ar putea favoriza pătrunderea aerului rece spre sudul Europei.

"În această perioadă se discută mult despre vortexul polar, se discută despre evoluţia El Nino, sunt fenomene globale care influenţează şi evoluţia vremii în Europa, chiar dacă, din punct de vedere al fenomenului El Nino, sigur, influenţa este una indirectă, un vortex polar mai slab înseamnă posibilă pătrundere de aer rece până spre sudul Europei. Deci aş merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci şi în zonele joase", a declarat Florinela Georgescu.

Vremea în ianuarie

În ceea ce priveşte luna ianuarie, estimările indică temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul climatologic, dar şi posibilitatea unor precipitaţii excedentare în vestul, nordul şi centrul ţării.

"Luna ianuarie pare şi ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuşi o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie din punct de vedere climatologic vorbind. Din punct de vedere al precipitaţiilor, de asemenea un semnal al unor posibile episoade cu precipitaţii excedentare, din nou o abatere pozitivă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat pentru partea de vest, nord şi centru a ţării noastre", a explicat reprezentanta ANM.

Vremea în februarie

Pentru februarie, estimările indică, de asemenea, temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei şi precipitaţii posibil excedentare.

"Luna februarie, de asemenea, se alătură lunii ianuarie în privinţa regimului temperaturilor, cele mai reci două luni din an, în mod firesc, chiar dacă temperaturile maxime cresc uşor în medie faţă de ianuarie. Semnalul este în continuare al unei luni mai calde decât normalul, cu 1-2 grade", a precizat Florinela Georgescu.

Aceasta a arătat că şi luna martie ar putea aduce temperaturi medii peste normalul climatologic, dar nu sunt excluse episoadele de vreme specifică iernii.

"Estimările arată, de asemenea, o abatere pozitivă, însă este o abatere care se restrânge, să zic astfel, spre jumătatea sudică a Europei. La noi, în continuare, posibilitatea temperaturilor medii peste normalul perioadei şi, iarăşi, precipitaţii posibil uşor excedentare în mare parte a continentului", a afirmat aceasta.

Florinela Georgescu a subliniat că estimările sezoniere trebuie privite cu reţinere, având în vedere intervalul îndelungat pentru care sunt realizate, şi că temperaturile medii peste normal nu exclud episoadele de frig intens.

"Trebuie să luăm pe de o parte cu destul de mare reţinere aceste estimări, pentru că sunt pe o durată destul de îndelungată, cu o anticipaţie mare. (...) Acest regim uşor excedentar al precipitaţiilor, din punctul meu de vedere, poate fi interpretat a avea o probabilitate mare, pentru lunile viitoare, a avea o vreme schimbătoare, deci de a avea episoade cu vreme rece, poate chiar foarte rece, pentru că este iarnă şi întotdeauna România, în perioadele mai severe de iarnă, este foarte rece, deci de a avea o astfel de perioadă, dar care să fie de scurtă durată şi care, pe ansamblu, să nu influenţeze regimul mediu la nivelul unei luni al temperaturilor", a explicat reprezentanta ANM.