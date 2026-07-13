UE a cumpărat anul acesta o cantitate record de gaze de la principala uzină de GNL din Rusia

Statele europene au cumpărat cantități-record de gaz natural lichefiat rusesc de la uzina Yamal LNG a companiei Novatek, înainte de intrarea în vigoare a interdicției asupra contractelor pe termen lung, prevăzută pentru 1 ianuarie 2027. Importurile actuale sunt permise deoarece provin din contracte semnate pe termen lung, în timp ce achizițiile pe termen scurt sunt interzise.

Nava din clasa Arc7 construită special pentru a transporta GNL de la Yamal - Profimedia

În primele șase luni din 2026, țările europene au cumpărat 9,89 milioane de tone, adică aproape tot gazul natural lichefiat produs la uzina Yamal LNG din Siberia, relatează Financial Times. Achizițiile, cu 18% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, au avut loc înainte ca interdicția Uniunii Europene asupra importurilor de gaze rusești să intre în vigoare.

Principalii cumpărători europeni: Franța, Belgia și Spania

Pentru aceste livrări Europa ar fi plătit 6 miliarde de euro, potrivit estimărilor organizației neguvernamentale Urgewald. Yamal LNG este controlată de compania rusă privată Novatek.

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Datele furnizate de compania de analiză Kpler arată rolul crucial pe care Europa îl are să menţină în funcțiune a principala instalație energetică a Rusiei, în timp ce războiul împotriva Ucrainei a intrat în al cincilea an.

Principalii cumpărători europeni au fost Franța, Belgia și Spania, care au importat, în prima jumătate a anului 2026, 3,6 milioane, 2,9 milioane și, respectiv, 2,7 milioane de tone, arată datele Kpler.

Sebastian Rötters, reprezentat al Urgewald, a calificat cifrele drept "frapante", mai ales că ele reflectă fix perioada în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și obiectivelor civile din Ucraina.

Uniunea Europeană nu mai permite cumpărarea de GNL rusesc prin contracte noi sau pe termen scurt. Totuși, importurile pot continua temporar dacă gazul este cumpărat în baza unor contracte pe termen lung, semnate anterior. De aceea, pentru fiecare navă care aduce GNL de la Yamal într-un port european, autoritățile vamale trebuie să verifice și să confirme că transportul respectă această excepție și nu provine dintr-o achiziție interzisă.

De la 1 ianuarie 2027 ar urma să intre în vigoare o interdicție a UE asupra importurilor de GNL rusesc în baza contractelor pe termen lung. Aceasta va obliga Rusia să caute rute alternative. Importurile de gaze prin conducte vor fi interzise mai târziu în același an.

Peninsula Yamal este situat în regiunea arctică a Rusiei iar livrarea de GNL de acolo depinde de o flotă restrânsă de nave din clasa Arc7, construite special pentru navigația în condițiile extreme din zona arctică.

Uzina Yamal depinde de nave speciale pentru livrări, a căror mentenanţă este asigurată de şantiere europene

Practic, cantitatea de GNL pe care uzina Yamal o poate expedia depinde în mare măsură de rotația rapidă a acestor nave în porturile europene. Alternativa, transportul prin Marea Nordului pentru a ajunge pe pieţele din Asia, este mai riscantă și durează mult mai mult.

În timp ce Europa a primit, în prima jumătate a anului, mai mult gaz natual lichefiat din Yamal, cantităţile destinate Asiei au scăzut cu 74%, la puțin peste 510.000 de tone. Transporturile către Asia cresc de obicei vara, însă în acest situaţia s-a schimbat.

Acest lucru este explică parțial prin faptul că unele companii internaționale de transport maritim, de asigurări și instituții financiare sunt îngrijorate de expunerea la sancțiunile UE.

Navele din clasa Arc7 depin şi ele în mare măsură de șantierele navale europene pentru reparații, inclusiv de serviciile oferite de șantierul Damen din Brest, Franța, și de Fayard A/S din Danemarca.

"Uzina Yamal LNG depinde de o flotă restrânsă și specializată, de porturile europene și de serviciile europene pentru ca exporturile să poată continua. Europa continuă să le asigure pe toate trei", a declarat Rötters.

Inaugurată de președintele Vladimir Putin în 2017, Yamal rămâne cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Rusia, cu o capacitate de 17,4 milioane de tone pe an, deși producția efectivă depășește adesea acest nivel.

Pe lângă Novatek, acționarul majoritar, compania franceză TotalEnergies și grupul chinez CNPC dețin participații în proiect. În februarie, directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanne, a declarat că grupul, care deține contracte de export pe termen lung la Yamal, ar putea fi obligat să înceteze nu doar exporturile de gaze către UE, ci și exporturile din cadrul proiectului în ansamblu, invocând "ambiguitățile" interdicției europene.