Magazinele online care îi împing pe clienți să cumpere impulsiv, prin cronometre false, reduceri fictive, sau abonamente aproape imposibil de anulat, riscă sancțiuni. Autoritățile avertizează că astfel de metode nu sunt simple trucuri de marketing, ci practici comerciale ilegale, pe care consumatorii le pot sesiza la ANPC. Mai mult, în spatele unor aşa-zise oferte de nerefuzat, se pot ascunde înşelătorii în toată regula.

Mesajele care anunță "stoc limitat", "ultimele produse în stoc", ori "oferta expiră în câteva minute" au devenit aproape nelipsite din magazinele online.

"Mi se pare că sunt toate fake, nu mi se par reale, doar sunt să te forţeze să cumperi în momentul ăla, dar nu, nu e nimic real, aşa cum sunt şi cupoanele acelea care zic că expiră dacă nu cumperi într-o oră", spune o persoană.

Dincolo de marketingul agresiv, se pot ascunde şi alte capcane.

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Te înscrii în câteva secunde, dar când vrei să renunți, atunci începe adevărata provocare. Linkuri ascunse, butoane greu de găsit și pași complicați. Este una dintre cele mai folosite tactici prin care unele magazine online încearcă să te țină abonat și să te facă să plătești fără să-ți dai seama.

Fenomenul a ajuns şi pe masa autorităţilor

"Dacă anul trecut, peste 40.000 de reclamaţii au venit pe acest subiect, în prima parte a anului acesta înregistrăm deja aproape 23.000 de astfel de reclamaţii Orice informaţie sau orice ofertă care pare incredibil de bună, mai mult ca sigur că nu este adevărată. Cea mai bună protecţie este să fim informaţi", explică Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.

"Cumpăr destul de des online, dar nu m-am lăsat influenţată de partea asta", spune o persoană.

"Depinde, uneori da. Când stocul este redus, sau văd că mai are 3-4 produse pe stoc, da", spune alt cumpărător.

În spatele unui simplu buton de "Cumpără" se pot ascunde practici care, în anumite situații, încalcă legea.

"E o linie fină între marketing de bună calitate şi tehnici de manipulare. Practic, decizia consumatorului trebuie să aparţină în totalitate consumatorului, trebuie să nu-i fie influenţată în mod artificial şi nu trebuie influenţată de mesaje incorecte şi ilegale", menţionează Cristian Movilă, expert retail.

În astfel de situații, autoritățile au la dispoziție mai multe instrumente pentru a interveni. Iar amenzile sunt între 2.000 şi 50.000 de lei, în funcţie de faptă.

"ANPC cu ajutorul celorlalte instituţii, putem merge până la suspendarea activităţii, închiderea acestor site-uri, astfel încât prestarea de servicii marketate pe aceste platforme să nu se mai realizeze dacă acestea sunt un pericol", explică Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.​

Datele Comisiei Europene arată că 61% dintre consumatorii din Uniunea Europeană spun că au întâlnit reduceri înșelătoare în mediul online, iar 66% au dat peste recenzii false în ultimul an.