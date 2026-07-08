Ce au decis liderii NATO în Turcia. Declarația finală a summitului de la Ankara

Liderii NATO reuniți la Ankara și-au reafirmat miercuri angajamentul față de apărarea colectivă prevăzută de Articolul 5 și au desemnat Rusia drept o amenințare pe termen lung pentru securitatea euroatlantică.

Liderii statelor membre NATO, reuniți pentru fotografia oficială de grup la summitul de la Ankara, Turcia., 8 iulie 2026 - Profimedia

Declarația finală anunță achiziții militare de peste 50 de miliarde de dolari, o asumare mai mare a responsabilității de către aliații europeni și Canada și un sprijin de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2026, la care se adaugă angajamentul de a menține un nivel similar și în 2027.

Alianța avertizează, totodată, că Iranul nu trebuie să obțină arma nucleară și îi cere să respecte libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump nu a repetat criticile la adresa Spaniei şi nici anunţul său privind suspendarea armistiţiului interimar cu Iranul în cadrul reuniunii de miercuri a liderilor NATO, potrivit Reuters.

Declarația finală a Summitului NATO de la Ankara

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1. Noi, șefii de stat și de guverne ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a ne reafirma angajamentul de neclintit față de apărarea noastră colectivă, în temeiul articolului 5 al Tratatului de la Washington, și față de legătura transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței de națiuni libere și democratice. Ne menținem angajamentul față de abordarea noastră la 360 de grade privind descurajarea și apărarea.

2. Pentru a contracara amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securităţii și stabilităţii euroatlantice, precum și amenințarea persistentă a terorismului, aliații își îndeplinesc angajamentul în domeniul apărării asumat la Haga. În 2025, aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Investițiile noastre asigură capabilitățile de care avem nevoie, consolidând în același timp baza industrială și reziliența noastră. Astăzi, la Ankara, anunțăm noi achiziții în valoare de peste 50 de miliarde de dolari și ne angajăm să extindem capacitatea colectivă de producție și să colaborăm cu industria pentru a accelera inovarea. Vom continua eforturile de eliminare a barierelor comerciale din domeniul apărării dintre aliați și vom valorifica parteneriatele NATO pentru a maximiza amploarea și cooperarea industriei de apărare.

3. Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic - o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, colaborând cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe o combinație adecvată de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă, completate de resurse spațiale și cibernetice. Ne angajăm să ne menținem avantajul în luptă. Investim în capacitatea noastră de a desfășura, sprijini și susține forțele armate și de a ne îndeplini obiectivele de capabilități în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește loviturile de precizie în adâncime, apărarea aeriană și antirachetă integrată, sistemele fără echipaj, tehnologiile de ultimă generație și capabilitățile de informații. Dezvoltăm un cloud transatlantic interoperabil pentru operațiuni militare și adoptăm modele performante de inteligență artificială.

4. Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar aliații rămân uniți în sprijinul lor neclintit pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale. Aliații europeni și Canada finanțează în prezent marea majoritate a asistenței de securitate acordate Ucrainei, prin mijloace bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung. Pentru 2026, aliații promit Ucrainei echipamente militare, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro și își reafirmă angajamentele suverane de a menține în 2027 cel puțin niveluri echivalente. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a acorda Ucrainei finanțare multianuală prin intermediul Împrumutului pentru Sprijinirea Ucrainei.

5. Alianța continuă să răspundă și să se adapteze competiției strategice, instabilității generalizate, amenințărilor hibride și șocurilor recurente care definesc mediul nostru mai larg de securitate. Aliații reiterează că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și îi solicită să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

6. Ne exprimăm aprecierea pentru ospitalitatea generoasă oferită de Turcia. Așteptăm cu interes următoarea noastră reuniune.

Trump nu a menţionat Spania şi Groenlanda la reuniunea liderilor NATO

Deşi în cursul dimineţii vorbise despre încetarea schimburilor comerciale cu Spania, Trump nu a menţionat nici Madridul, nici Groenlanda în timpul discuţiilor de la reuniunea liderilor NATO, a declarat o sursă pentru Reuters. Totodată, Trump nu a reluat nici anunţul său privind suspendarea armistiţiului cu Iranul.

De asemenea, Trump le-a spus aliaţilor că vrea să păstreze SUA în alianţă. În interiorul summitului cu uşile închise, preşedintele SUA a mai precizat că SUA sunt pregătite să continue să le vândă arme aliaţilor, indiferent cum sunt folosite, a declarat sursa citată, potrivit Reuters.

"Vrem să rămânem cu voi", le-ar fi spus Trump liderilor NATO în reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, potrivit sursei Reuters. Casa Albă nu a comentat până în prezent afirmaţiile lui Trump la reuniunea liderilor.

Trump a declarat marţi că Groenlanda ar trebui să fie sub controlul SUA, a acuzat Danemarca că "nu cheltuieşte bani pentru a ajuta cu adevărat" teritoriul insular şi i-a criticat pe europeni pentru că nu doresc să accepte această idee, "cu toţi banii pe care (SUA) îi cheltuiesc pentru a-i ajuta împotriva Rusiei".

Uniunea Europeană şi mai multe ţări europene membre ale NATO şi-au exprimat miercuri sprijinul faţă de Danemarca după afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump.

De asemenea, executivul comunitar a anunţat miercuri că se aşteaptă ca Statele Unite să îţi onoreze angajamentele asumate în cadrul acordului comercial cu UE, după ce preşedintele american Donald Trump i-a ordonat secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania.

"Ne aşteptăm ca Statele Unite să îşi respecte angajamentele asumate" în cadrul acordului comercial încheiat cu UE, "aşa cum şi noi le-am respectat pe ale noastre", a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Gill.