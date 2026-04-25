Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800

Nike va concedia 1.400 de angajaţi la nivel global, adică în jur de 2% din totalul forţei de muncă, în cadrul unui plan de reorganizare și simplificare a operațiunilor sale, scrie Wall Street Journal .

Cele mai multe concedieri vor avea loc în departamentul de tehnologie. Compania spune că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de eficientizare, nu dintr-o schimbare de strategie. "Nu este o nouă direcție, ci următoarea etapă a unui planul deja pus în mişcare", a transmis directorul operațional Venkatesh Alagirisamy într-un mesaj către angajați.

Este al doilea val de concedieri din acest an. În ianuarie, Nike a mai dat afară aproximativ 800 de persoane și a anunțat costuri de restructurare de 300 de milioane de dolari.

Compania se confruntă cu vânzări mai slabe și concurență tot mai puternică. Problemele sunt vizibile mai ales în China, unde Nike se așteaptă la scăderi semnificative ale vânzărilor, în timp ce în SUA a reușit unele îmbunătățiri.

În paralel, Nike își reorganizează și producția și lanțul de aprovizionare, inclusiv modul în care lucrează cu fabricile partenere, pentru a reduce costurile și a deveni mai eficientă.

