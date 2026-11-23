Preţul aurului, 23 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,16 lei
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,16 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 567,7829 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8133 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3485 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3935 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,8753 lei româneşti.
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