Preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transport personal în UE a crescut, în octombrie 2026, cu 29,5%, comparativ cu perioada similară din 2025, după un avans anual de 23,8% în august şi 31,4% în septembrie, arată informaţiile publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

De asemenea, în octombrie 2026, comparativ cu luna precedentă, preţurile la motorină în UE au scăzut cu 0,2%. Între septembrie şi octombrie 2026, preţurile la motorină au crescut în 20 state membre UE. Cel mai semnificativ avans a fost în Irlanda (6,1%), Suedia (3,1%) şi România (3%). Au existat scăderi ale preţurilor în şase ţări membre UE, cel mai important declin fiind în Polonia (minus 9%), Germania (minus 5,1%) şi Cehia (minus 3,6%). În septembrie 2026, preţurile la motorină au crescut cu 5,9% faţă de august 2026.

În ceea ce priveşte preţurile la benzină, a existat o scădere de 3% în octombrie 2026 comparativ cu luna precedentă. În 16 state au existat creşteri ale preţurilor la benzină între septembrie şi octombrie 2026, cel mai semnificativ avans fiind în Slovenia (5,3%), Suedia (4,2%) şi Cipru (3,9%). În alte 10 ţări membre UE, preţurile au scăzut, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Polonia (minus 12%), Spania (minus 6,1%) şi Germania (minus 5,8%). În septembrie 2026, preţurile la benzină au crescut cu 6,7% faţă de august 2026.

În privinţa creşterilor anuale ale preţului combustibililor şi lubrifianţilor pentru transport personal, 19 state membre UE au raportat în octombrie creşteri mai mari decât cele din august şi septembrie. În octombrie, comparativ cu perioada similară din 2025, trei ţări membre UE au înregistrat creşteri de preţ de peste 40%: Estonia (44,1%), Bulgaria (42,8%) şi Lituania (42,3%).

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Alte 11 state membre: Luxemburg, Finlanda, Franţa, Cehia, Letonia, Belgia, România, Danemarca, Austria, Portugalia şi Croaţia, au avut creşteri între 30% şi 40%. La polul opus, cele mai mici creşteri de preţuri au fost în Ungaria (11,3%), Irlanda (21,5%) şi Polonia (21,9%).