Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,8133 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 9 noiembrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3485 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3935 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,8753 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,16 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 567,7829 lei.