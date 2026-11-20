Veneţia şi-a majorat taxa turistică de la 5 la 9,5 euro pe noapte, informează agenţia ANSA, potrivit Agerpres.

Taxa turistică maximă aplicată unităţilor de cazare de lux din Veneţia va fi acum de 9,5 euro.

Decizia a fost luată azi de comitetul executiv municipal, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul de taxele locale.

Măsura este autorizată în temeiul legii 197/2022, care permite municipalităţilor capitale de provincii şi unde numărul sejururilor turistice este de cel puţin 20 de ori mai mare decât numărul rezidenţilor, pe baza datelor INSTAT referitoare la ultimii trei ani să instituie o taxă de până la 10 euro pe o noapte de cazare.

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Până acum, Veneţia a menţinut o taxă maximă de 5 euro

''Prin această măsură ne aliniem la ceea ce permite legea şi la ceea ce este deja pus în practică în alte mari oraşe turistice'', explică Michele Zuin, responsabilul de taxele locale.

''Este o decizie bazată pe echitate şi responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esenţiale pentru susţinerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreţinere şi calităţii vieţii într-un oraş care găzduieşte milioane de vizitatori în fiecare an''.