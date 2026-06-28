La 72 de ore după cele două cutremure care au lovit Venezuela, președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, a anunțat salvarea unui copil de 11 ani de sub dărâmături.

Momentul în care un băiat de 11 ani este scos în viaţă dintre dărâmături, în Venezuela - Profimedia

Timpul presează pentru găsirea supraviețuitorilor la mai mult de 72 de ore după cutremerele din Venezuela. Bilanțul continuă să crească: 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți, în timp ce ajutorul umanitar internațional se intensifică.

„În principiu, victimele sunt deja decedate, dar, slavă Domnului, uneori reușim să găsim supraviețuitori”, a declarat un salvator salvadorian în La Guaira, un oraș de coastă situat în vecinătatea Caracasului.

Un băiețel a fost astfel scos în viață de sub dărâmături în nordul țării.

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„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viață la Caraballeda. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela”, a scris în timpul nopții pe X președinta interimară Delcy Rodriguez, atașând la mesajul său un videoclip cu operațiunea de salvare.

Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 care au lovit nordul țării miercuri au lăsat în urmă nenumărate clădiri prăbușite.

La Geneva, responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt date dispărute. Bilanțul ar urma, așadar, să „crească considerabil”, în contextul „unei operațiuni de salvare extrem de complexe”.

Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 1.430 de morți

Bilanțul celor două cutremure care au lovit Venezuela a ajuns la 1.430 de morți și peste 3.200 de răniți, au anunțat sâmbătă autoritățile.

Mii de persoane sunt considerate în continuare prinse sub dărâmături, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodríguez. Acesta a spus că speranțele de a mai găsi supraviețuitori scad cu fiecare oră, potrivit dpa. Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, produse unul după altul miercuri, au fost urmate de 430 de replici, a declarat Rodríguez.

Cele mai mari distrugeri au fost raportate în statul de coastă La Guaira și în capitala Caracas, unde blocuri întregi de clădiri înalte au fost puse la pământ. Chacao, aflat în estul Caracasului, se numără printre zonele cele mai afectate de dezastru. Mai multe clădiri din cartierele înstărite Los Palos Grandes și Altamira s-au prăbușit.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a vizitat Chacao vineri, însă a fost întâmpinată cu huiduieli, potrivit presei locale. Rodríguez conduce guvernul Venezuelei din ianuarie, după ce fostul lider Nicolás Maduro a fost capturat de armata americană pentru a fi judecat în Statele Unite în dosare legate de trafic de droguri.

Soarta a zeci de mii de persoane rămâne neclară, în condițiile în care electricitatea și serviciile de telefonie mobilă nu au fost restabilite complet în regiunile afectate. Multe familii nu au încă un adăpost permanent.

O platformă online neoficială, creată pentru a ajuta la găsirea persoanelor dispărute, listează în prezent peste 55.000 de persoane date dispărute.