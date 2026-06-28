În plin cod roşu de caniculă, riscul ca persoanelor cu probleme medicale să li se facă rău pe stradă este uriaş. Iar câteva secunde pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Tocmai de aceea, arădenii sunt îndemnaţi să înveţe să acorde primul ajutor, mai ales că în oraş, pentru prima dată, a fost organizat Maratonul Resuscitării.

Organizat pentru prima dată la Arad, Maratonul Resuscitării, a fost un real succes. Sub îndrumarea specialiştilor, doritorii au exersat resuscitarea pe manechine.

"Chiar daca am vrut să mă fac medic şi chiar dacă ştiu lucruri de prim ajutor am venit să-mi reîmprospătez aceste cunoştinţe", a spus un participant.

"După ce am fost lăsată să exersez, consider că cei cu care o sa mă întâlnesc o sa aibă o şansă în plus", crede o altă participantă.

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"Multă lume ar trebui să înveţe să acorde primul ajutor, ar trebui făcut în şcoli măcar o dată pe lună", a spus şi Loredana.

Evenimentul nu a fost dedicat exclusiv adulţilor, ba chiar şi copiii au fost îndemnaţi să participe.

Reporter: Maria, tu ce vrei să te faci când vei fi mare, te-ai gândit?

Maria: Doctoriţă şi doamnă. Să salvez vieţi.

Medicii atrag atenția că fără o intervenție rapidă a celor din jur, șansele de supraviețuire scad dramatic.

"Cele mai multe stopuri cardio-respiratorii se întâmplă în pre-spital. Până ajunge ambulanţa durează cel puţin 10, 15 minute. Oricat de repede ne-am grăbi noi, acele clipe pentru persoana respectiva pot fi vitale. În această perioadă în care se anunţă caniculă extremă, riscul e mult mai mare pentru un stop cardio-respirator", a explicat Alexandra Dina, coordonator Fundaţia pentru SMURD Arad.

"Am decis să mărim numărul oraşelor la nivel naţional unde avem maratoanele resuscitării pentru populaţie, absolut gratuite", a declarat Anca Tăut, instructorcentrulde formare ISU Iaşi.

Până la finalul anului astfel de evenimente vor mai avea loc în alte şase oraşe din ţară.