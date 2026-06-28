Speranța se transformă în disperare și furie în Venezuela. Timpul trece, iar ajutoarele întârzie să ajungă în regiunile devastate de cutremure. Zeci de oameni sunt încă prinși sub dărâmături, iar rudele și vecinii încearcă disperați să-i salveze, în ciuda șanselor tot mai mici de a-i găsi în viață. Supraviețuitorii spun că nu au utilaje pentru a îndepărta molozul și nici alimente. Unii au spart magazinele rămase în picioare pentru a-și procura cele necesare. Cel mai recent bilanț indică 1.430 de morți.

De acum înainte, doar un miracol mai poate scoate pe cineva în viaţă de sub munţii de beton. Şi, din când în când, astfel de miracole chiar se întâmplă. Oameni şi chiar bebeluşi sunt salvaţi dintre ruine. Timpul este însă cel mai mare duşman. Cu toate acestea, familiile celor dispăruţi nu renunţă şi speră până în ultima clipă.

"Se pare că nu există suficiente utilaje şi echipamente pentru a îndepărta toate aceste dărâmături. Vă rog din suflet să trimiteţi oameni capabili să ne ajute şi să nu înceteze căutările", a spus un bărbat care îşi căuta rudele.

În timp ce salvatorii continuă lupta, bilanţul victimelor creşte de la o oră la alta. Sunt peste 1.400 de morţi.

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"Am înregistrat 3.238 de răniţi care au primit îngrijiri medicale. În prezent, 3.142 de familii afectate beneficiază de asistenţă în adăposturile amenajate în toate cele şapte state", a declarat Jorge Rodriguez, seful parlamentului din Venezuela.

Cu mâinile goale, localnicii din La Guaira sapă cu disperare printre dărâmături.

"La câteva ore după cutremur, toate comunitățile de aici, din La Guaira, şi-au unit forţele. Am găsit oameni încă în viață, am depus un efort de neimaginat", a povestit un martor.

Două femei au fost găsite în viaţă sub acelaşi bloc.

Fiecare operaţiune încheiată cu succes este sărbătorită ca o victorie.

În multe oraşe din cele şapte state grav afectate nu există utilaje grele, iar sistemul de sănătate este în pragul colapsului. Sute de trupuri neînsufleţite zac abandonate pe străzi.

"Niciun medic legist nu a venit la fața locului pentru a ridica trupul, astfel încât noi, familia, să-i putem oferi o înmormântare creștină. Nu-l putem readuce la viață, dar măcar să ne ofere lucrul acesta", a spus o rudă.

Rămaşi doar cu hainele de pe ei, mulţi au fost nevoiţi să jefuiască magazinele pentru a putea supravieţui până la sosirea ajutoarelor.

"Dormim pe stradă, căutăm mâncare. Nu avem casă, nu avem locuinţe. Statul este un dezastru total", a spus un sinistrat.

La căutări participă două mii de salvatori din 17 ţări. Misiunea lor este una aproape imposibilă însă - cel puţin 50.000 de oameni sunt daţi dispăruţi, potrivit ONU.