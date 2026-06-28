Trăim într-o lume ultra tehnologizată, în care totul este doar la un click distanță. Este realitatea zilelor noastre pe care sute de oameni au lăsat-o în urmă în acest weekend. La Zilele Medievale din Cetatea Bistriţei, vechile meserii au fost readuse la viaţă, iar vizitatorii au descoperit farmecul meșteșugurilor tradiționale.

Centrul istoric al Bistriței s-a întors în acest weekend în... evul mediu. Zeci de domnițe îmbrăcate elegant și cavaleri ce purtau armuri au defilat pe străzile oraşului. Dincolo de paradă, marea atracție au fost atelierele interactive unde copiii au învăţat tainele meseriilor demult uitate. Şi arta împletitului a fost readusă la viaţă de meşterii populari.

Fetiţă: Mi-a plăcut să fac o farfurie în formă de inimioară.

Reporter: E mai bine că la școală la roată olarului?

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Fetiţă: Da. Pentru că n-avem teme.

Festivalul are o miză uriașă - să aducă mai aproape patrimoniul cultural și să ofere experiențe autentice .

"Ne reîntoarcem în trecut și trăim împreună perioada de glorie a cetății Bistrița împreună cu cavaleri și domnițe, cu menestrel, cu calfe și meșteșugari vestiți", spune Elena Bărbos, organizator.

"Zile pline de activități medievale, de activități interesante care să ne țină pe toți în priză spun eu, dar și să ne îndepărteze puțin de partea modernă", spune Ștefania Stere, viceprimarul municipiului Bistrița.

Festivalul îşi va închide porţile diseară.