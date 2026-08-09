România se poate mândri cu o recoltă record la caise, dar la legume stăm la fel de bine. Vinetele au ajuns mai repede în piețe anul acesta, iar producătorii vorbesc despre un sezon cu recoltă mare. Aflăm cât a ajuns să coste kilogramul de vinete în piaţă.

Vinetele au ajuns mai repede în piață anul acesta, iar producătorii vorbesc despre un sezon cu recoltă mare și prețul a scăzut simțitor. Un kilogram de vinete pornește de la producător cu aproximativ 3 lei și ajunge în piață cu 5-6 lei kilogramul. Sezonul se întinde de obicei de la mijlocul lunii iulie până luna octombrie.

Cum este recolta de vinete, faţă de un an obişnuit

Temperaturile ridicate de la începutul verii au determinat că anul acesta vinetele să se coacă cu câteva săptămâni mai devreme. Producătorii spun că un hectar poate da acum în jur de 20-25 de tone față de 15 tone într-un an obișnuit. Vinetele sunt folosite în general pentru zacuscă, salată sau la grătar, iar sezonul coincide cu cel al ardeilor și al roșiilor, ceea ce alimentează cererea pentru conservele de toamnă.

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România are o suprafață de câteva mii de hectare cultivate cu vinete, mai ales în sudul țării.