Video Cu cât se vând caisele româneşti în pieţe. Crengile se rup sub greutatea fructelor după recolta bogată
Este anul caiselor. Producţia a întrecut aşteptările fermierilor. Faţă de anul trecut, când pomii erau aproape goi, acum crengile se rup sub greutatea fructelor.
Dacă anul trecut mulți pomi nu au rodit deloc, în sezonul acesta un singur pom produce în jur de 20-30 de kg. O producție mai mare înseamnă automat un preț mai mic. În acest moment găsim caisele în piață cu 6-8 lei kilogramul, mult mai puțin față de caisele din import, pe care le găsim cu 14-15 lei.
România are aproximativ 2.000 de hectare cultivate cu caiși, ocupând locul șapte în Uniunea Europeană, după state mari producătoare, cum ar fi Italia sau Spania.
Iar producătorii de la noi estimează un an foarte bun, cu o producție cu 90% mai mare decât anul trecut.
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