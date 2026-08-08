În plină vară, rafturile cu produse exotice atrag tot mai mulți cumpărători. Iar una dintre băuturile care câștigă rapid teren este apa de cocos. Dacă până nu demult o descopeream doar în concediile tropicale, astăzi o găsim în aproape orice supermarket, iar românii o aleg tot mai des pentru hidratare sau o transformă în ingredient pentru deserturi. Vânzările au explodat, iar specialiștii spun că popularitatea ei nu este întâmplătoare.

Nu avem plaje exotice, dar avem tot mai multe gusturi tropicale în magazine.

Palmieri nu avem și nici marea nu e pe aproape. Dar dacă ni se face dor de gustul de vacanță, primul pas este sa venim la frigiderul supermarketului. Apa de cocos a devenit atât de populară, încât a trecut din categoria produselor exotice în coșul de cumpărături al tot mai multor români. Și pot să înțeleg și de ce. Gust răcoritor, aroma subtilă de cocos și prea puține calorii cat să conteze.

Cât de benefică este apa de cocos

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"Este una dintre cele mai sănătoase băuturi naturale, foarte bună pentru hidratare. Lumea nu știe, dar conţine electroliţi, și mai mult potasiu decât majoritatea băuturilor sportive", explică Olivia Micşa, nutriţionist.

Vânzările au explodat, cu peste 300% într-un singur an, iar băutura a început să înlocuiască, pentru mulți consumatori, sucurile și băuturile izotonice. În același timp, a ieșit din pahar și a ajuns în tot mai multe rețete, de la smoothie-uri și cocktailuri până la înghețată și deserturi.

Dacă tot este în trend, avem apă de cocos, în combinaţie cu pepene galben din plantaţie proprie și cu fructul pasiunii. Gustul este confirmat de îndată de primii clienți, care testează noul sortiment.

Reporter: Ce părere aveți?

Client: E fresh, e bun, cu pepene merge foarte bine.

"Nu este un ingredient greu de integrat mai ales că are un gust bland şi plăcut și în combinaţii mai inedite sau conservatoare poate fi inclus", menţionează Roxana Cionca, proprietar gelaterie.

De la fructul proaspăt până la variantele îmbuteliate din supermarketuri, apa de cocos este tot mai ușor de găsit și în România. Un consumator cheltuiește, în medie, 87 de lei pe an pentru această băutură.

"Am băut în România, dar mi-a fost adusă de către cineva, mie mi-a plăcut, răcoritoare, reconfortantă și plăcută la gust, gust dulceag, la fel ca nuca de cocos", spune o persoană.

Dacă pentru noi apa de cocos rămâne un produs exotic, în multe țări tropicale este la fel de obișnuită ca o sticlă de apă minerală. Diferența se vede și în preț.

"E cam scumpă aici din câte am observat. Avem mulți cocotieri acolo, deci nu e nici pe departe atât de scumpă Câțiva cenți? Da, cam așa", spune Laris, originar din Benin, Africa de Vest.

Iar dacă ritmul de creștere se menține, apa de cocos are toate șansele să devină, dintr-un moft exotic, o băutură obișnuită în casele românilor.