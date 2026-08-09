Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, anunță că nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în zona centralei nucleare de la Cernavodă, după operațiunea derulată de specialiști. Creșterea nivelului apei asigură funcționarea în continuare a Unității 2.

Opt centimetri câştigaţi la Cernavodă. Unitatea 2 mai poate funcționa cel puțin 9 zile, anunță Radu Miruţă - Sursa: Facebook/ Radu Miruţă

"8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineață a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre și dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineață, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem și azi cu 4 cm. Deci am câștigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcționarea Unității 2 pentru cel puțin 9 zile, pe prognoza actuală", a scris Radu Miruță, duminică, într-o postare pe Facebook.

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Acesta a mulțumit celor implicați în operațiunile de creștere a debitului Dunării.

"Este un rezultat concret pentru care le mulțumesc celor implicați: domnului prim ministru pentru coordonare și sprijin în depășirea tuturor blocajelor, ANAR pentru soluție, Armatei și Transporturilor pentru implementarea ei! Jos pălăria și celor de pe vapoarele împingătoare și de dragaj, care au lucrat in continuu! Când există o problemă reală, nu avem nevoie de explicații despre de ce nu se poate. Avem nevoie de soluții și de oameni care să le pună în practică", a mai spus ministrul.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că nivelul Dunării asigură funcționarea timp de patru-cinci zile a reactorului de la Cernavodă rămas în funcțiune dacă debitele vor scădea în continuare cu până la trei centimetri pe zi și a precizat că autoritățile continuă să depună eforturi pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire.

Vineri noaptea, în jurul orei 01:00, a fost finalizată scufundarea celei de-a doua barje, în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala, potrivit Administrației Naționale "Apele Române".