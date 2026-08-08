După zile întregi în care prețurile carburanților au crescut aproape de la o zi la alta, șoferii au parte, în sfârșit, de o veste bună. Benzina și motorina s-au ieftinit ușor astăzi, în marile orașe din România, iar prețurile de la pompă au scăzut cu câțiva bani pe litru.

Nu vă bucurați foarte tare, pentru că vorbim despre ieftiniri aproape insesizabile, care au avut loc doar la câteva stații PECO din marile orașe, cum ar fi în București, Cluj sau Constanța. Nu vă gândiți la economii foarte mari, pentru că la fiecare plin nu veți câștiga mai mult de 5, maximum 7 lei.

La această stație PECO din Cluj, de exemplu, benzina se vinde astăzi cu 9,36 de lei, iar motorina cu 10,47 de lei, ceea ce înseamnă că prețul este mai mic cu puțin peste 10 bani pe litru.

Această mică ieftinire este dată de prețul internațional al petrolului, care, față de săptămâna trecută, când se vindea cu 90 de dolari barilul, a scăzut în această săptămână la 83 de dolari barilul.

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Ieri a intrat însă în vigoare și la noi în țară legea care ar trebui să tempereze scumpirea necontrolată a carburanților. Adaosul comercial a fost plafonat, iar în câteva zile vom avea parte și de o acciză care ar fi fluctuantă în funcție de prețul internațional al petrolului.

Va putea fi redusă cu până la 25%. Vorbim însă despre măsuri care vor reduce prețul treptat, deci nu ar trebui să ne așteptăm la ieftiniri bruște.