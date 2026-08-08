Vacanța rămâne vacanță, dar portofelul ține socoteala. Sunt peste 150 de mii de turiști pe litoral, în acest weekend, însă distracția vine la pachet cu un calcul corect al banilor. Oamenii nu renunță la plăcerile de vară, dar sunt mai atenți la cât scot din buzunar pentru ele.

În Eforie Nord, în stațiunea familiștilor, turiștii nu renunță la vacanță. Mai degrabă au spus că renunță la o masă la restaurant.

În loc să meargă de două, trei ori pe zi la terasele de pe litoral, se duc o singură dată și apoi merg la supermarket, își cumpăr alimente și își fac provizii pentru plajă. Și toți de la supermarket își cumpără băuturile. Apa, sucuri sau bere, toate ajung în sacoșe și mai apoi în lada frigorifică adusă de acasă.

Așa spun ei, reușesc să reducă serios cheltuielile de peste zi. Alții mănâncă la autoservire, unde meniul e generos și mai ieftin, aproximativ 35-40 de lei, așa că oamenii își fac un calcul foarte simplu. Economisesc la masă și la băuturi pentru ca banii să le ajungă și pentru celelalte plăceri ale vacanței.

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Unii renunță la plimbările cu ambarcațiunile, cu skijetul sau la atracțiile pentru copii. Alții stabilesc de la început o sumă pentru fiecare zi și încearcă să nu o depășească.

Nu mai aveai loc să arunci un ac pe plajă nici în Costinești. Ca să ajungi la apă e o adevărată aventură printre prosoape și șezlonguri.

Plaja e plină, iar în mare, unde sunt 26 de grade Celsius, turiștii stau umăr la umăr. Foarte aglomerat. Și vremea ține cu turiștii weekendul acesta. Foarte bine, mă bucur de soare, de mare, de apa aceasta foarte caldă.