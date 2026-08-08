Cel puțin o oră și jumătate pierd, la orele de vârf, ieșenii care locuiesc în zona metropolitană, dar muncesc în oraş sau îşi duc acolo copiii la şcoală. Ar putea să nu mai fie aşa, dar pentru asta ar trebui să îşi lase maşinile acasă şi să vină cu trenul. Şi, în sfârşit, se întrezăreşte o rază de speranţă. Proiectul trenului metropolitan pare să fi intrat în linie dreaptă. Aşa că primăria mai face o promisiune: în 3 ani, din Ciurea şi până în Iaşi, pe şine vor face doar un sfert de oră. Ieşenii însă nu prea mai cred în promisiuni.

Traficul de la intrarea în oraş până în centru este o coloană interminabilă de mașini. Lucrurile ar arăta complet diferit dacă zecile de mii de oameni care locuiesc în zona metropolitană ar avea transport alternativ, cum se întâmplă în mai toate marile orașe ale lumii. După ani de promisiuni, pare că mai-marii urbei au deblocat în sfârșit frânele trenului metropolitan.

Autoritățile speră că introducerea trenului metropolitan îi va reuși să-i convingă pe oameni să mai renunțe la autoturismele personale în favoarea transportului public. În această zonă, numită simbolic de șoferi „Coloana Infinitului”, se pierd chiar și două ore în momentele cu trafic intens, la orele de vârf, pentru parcurgerea unei distanțe de 7 km din Ciurea până în centrul orașului.

Trenul ar putea reduce orele de navetă... la doar 15 minute. Un vis care unei doamne din Bârnova, care de ani de zile pierde câte patru ore din viață în trafic, i se pare neverosimil.

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"Fac naveta de 20 de ani. Eu intru la două și plec de acasă la 12:30 și nu am ajuns nici acum la serviciu. Mint mereu, promit, dar de făcut nu fac nimic", a spus aceasta.

Cu un clip video de doar câteva secunde, primăria lansează o nouă promisiune: vor investi un miliard 260 de milioane de lei și vor rezolva problema navetei.

"Proiectul nostru este finalizat, a trecut peste toate comisiile tehnice ale primăriei, ale zonei metropolitane și este în faza de evaluare. Pe lângă cumpărarea a patru trenuri noi, și nu sunt foarte ieftine, repararea tuturor stațiilor", a declarat Mihai Chirica, primarul din Iași.

În 2030, trenul metropolitan ar trebui să fie o realitate, dar încă nu sunt bani pentru el. De mai bine de 5 ani se vorbește despre el, dar până acum fix asta a fost: o simplă discuție.