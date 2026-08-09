A venit vara și vrem să mergem la plajă, iar presiunea socială, tiparele de frumusețe nerealiste sau, pur și simplu, ambițiile noastre personale ne fac să apelăm la diete din ce în ce mai drastice. Multe dintre ele sunt la îndemână, devin virale pe internet și, dacă sunt virale, înseamnă că au dat rezultate, nu-i așa? Doar că, fără să știm, ne putem pune sănătatea sau chiar viața în pericol. Nutriţionistul Fekete Tundi a explicat la Observator care sunt riscurile dietelor promovate pe rețelele sociale.

Cum tratăm această nebunie? Până la urmă, vedem ceva în social media, acolo pare că funcționează de minune și începem să transpunem aceste lucruri în viața noastră de zi cu zi. Cât de mare este pericolul?

Fekete Tundi: Pericolul este destul de mare, în funcție și de despre ce este vorba în dieta respectivă, dar poate cel mai des văd faptul că se elimină anumite categorii de alimente sau chiar macronutrienți. Aici vorbim, de regulă, despre low-carb sau chiar keto, în care nu se consumă carbohidrați sau se reduc foarte mult, mai ales în cazul femeilor, pentru că asta poate încetini funcția tiroidei. Adică nu vrem asta, pentru că afectează inclusiv metabolismul. Facem sau avem rezultate fix inverse pe termen lung.

Prezentator: Și vorbim despre adolescenți foarte mult. Ei sunt cei mai expuși din punctul ăsta de vedere, cei mai ușor de păcălit, de asemenea, pentru că experiența lor de viață este oarecum destul de limitată. Adolescenții, despre care știm că au perioade de creștere, au toate acele etape de dezvoltare musculară, osoasă și așa mai departe. Cred că și această categorie trebuie luată în vizor, nu?

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Fekete Tundi: Absolut, și asta pot să zic și din experiență. Într-adevăr, suntem expuși chiar deja din adolescență la nevoia de a... Cumva, suntem în competiție din punctul de vedere al aspectului fizic. Și, neștiind foarte multe informații, nu doar adolescenții, inclusiv adulții se întâmplă să încercăm tot felul de diete. Inclusiv, uite, exemplul în cazul meu: la momentul respectiv, a fost să mănânc orez trei zile. A treia zi dimineață deja mi s-a făcut rău. Adică n-aveam energie, n-aveam nimic. Eram aproape leșinată. Și atunci, pentru că ei nu știu foarte multe, dar sunt și în perioada de creștere încă, e nevoie să avem grijă să nu-și expună metabolismul și, pur și simplu, sănătatea la tot felul de riscuri.

Prezentator: Ați vorbit despre pericolul de a elimina cu totul carbohidrații, pentru că afectează tiroida. Sunt pe internet diete care elimină și proteina cu totul. Cum facem în situația asta și care pot fi pericolele? Fără proteină, doar salate verzi?

Fekete Tundi: Aici este un pic o mică neînțelegere. Se spune „fără proteine”, dar, în principiu, dacă ne uităm la legume, dacă acum ne gândim la salate, cam fiecare conține, într-o anumită măsură, aminoacizii necesari, adică sunt proteine, în principiu. Dar trebuie să înțelegem că toți macronutrienții sunt necesari într-o alimentație echilibrată. Fiecare are un aport în a ține, cumva, în echilibru metabolismul și sănătatea noastră în general. Participă la foarte multe funcții și procese în organism, la nivel celular.

Adică nu e vorba că nu vrem să mâncăm un anumit macronutrient. Vrem să ne asigurăm că avem o alimentație echilibrată. Iar dacă nu știm exact ce trebuie să facem, apelăm la un specialist, cel mai bine.

Prezentator: Este vara celebră și dieta cu pepene. Pe ce perioadă putem să o ținem? Pentru că înțeleg că și aici pot să apară probleme. E dietă?

Fekete Tundi: Poate să fie, da, o dietă. De exemplu, pepenele, că, având vorba despre asta, poate să ajute foarte mult pe partea de micronutrienți, vitamine, minerale, hidratare foarte bună, pentru că are un aport ridicat de apă, dar n-aș ține în formă de dietă, n-aș recomanda niciodată. Putem, în anumite zile, să zicem, sau de mai multe ori pe săptămână, mai ales că este și perioada, putem să facem asta, să mâncăm pepene înainte de masă sau separat, ca o gustare.

Prezentator: Deci, în niciun caz doar pepene?

Fekete Tundi: Da, nu ca dietă. Pentru că nu poate să acopere toți macronutrienții necesari și micronutrienții. Adică nu putem vorbi de ceva echilibrat din punctul ăsta de vedere.

Prezentator: E clar că în mediul online vedem diete care presupun înfometarea. Sigur, așa cum se spune, că nu slăbești dacă nu te înfometezi. Cât de periculos este să reducem din ce în ce mai mult alimentația, să ne înfometăm? Există posibilitatea ca organismul nostru să facă fix invers și să se blocheze, să depună mai mult?

Fekete Tundi: Da, pentru că noi avem așa-numita rată metabolică bazală, care este necesarul energetic, practic, al organismului în repaus. Noi, dacă nu știm exact cam unde ne situăm din punctul ăsta de vedere și facem un deficit prea mare, ajungem cumva cu nivelul acesta sub valoarea minimă necesară. Și atunci încetinim organismul prin faptul că îi dăm semnal că nu are o sursă de energie destulă. O să prioritizeze funcțiile vitale, organele vitale. În rest, e chiar indicat, adică, pentru a ne susține în viață, să depună cam orice, în orice moment posibil, sub formă de grăsime. Adică e fix contraintuitiv.

Prezentator: Aș întreba specific despre o dietă despre care am citit chiar zilele trecute: dieta cu oțet. Specific, oțet de mere. Oțetul de mere este un aliment rezonabil, ușor de folosit, chiar gustos, dar când vorbim doar de oțet de mere, lucrurile stau destul de aiurea, nu?

Fekete Tundi: Oțetul de mere poate să fie, să zicem, o unealtă în alimentație, de exemplu înainte de masă, dacă nu am probleme cu aciditatea la nivelul stomacului, dacă știm că nu avem probleme la nivelul ăsta. Poate să ne ajute să reglăm un pic metabolismul, adică glicemia, mai exact. Mă gândesc că, în momentul în care mâncăm ceva, să nu se ridice foarte mult nivelul, să nu fie un spike. Dar nu sub forma unei diete. Adică asta poate să fie, din când în când, un ajutor, o unealtă, dacă este necesar. Este o variantă, asta știm din studii. E chiar o chestie pe care știm 100%. Dar aici, iarăși, e vorba de context. Adică persoana respectivă poate să consume, este necesar... Aici, iarăși, nu putem generaliza.

Prezentator: Și trecem de la diete la exces, că e perioada vacanțelor. Aproape toată lumea face câte un exces. Cum ne recuperăm după concediu? Ce ar trebui să facem? Sau poate există totuși soluții să nu ne mai îngrășăm în concediu, să fim mai atenți.

Fekete Tundi: Există. Să avem în minte că avem obiceiurile la fel și în concediu, așa, cât de cât. Doar că se schimbă un pic mediul. În sensul că, dacă de regulă am avut până acum niște mese regulate, trei mese, poate și o gustare, urmăresc să fac același lucru și în concediu. Urmăresc să am programul de somn cam în același interval ca înainte. Adică urmăresc să nu mă îndepărtez foarte mult. Desigur, o să fie excepții, dar să nu fie foarte multe excepții. Pentru că, la un moment dat, dacă urmărim, poate și pentru un concediu mai îndelungat, după două săptămâni deja ne vine mult mai greu să revenim la obiceiurile anterioare. Și atunci urmărim, cât de cât, să facem... Aici putem să facem mici excepții, dar să fie totuși cumva aproape de limitele noastre stabilite.