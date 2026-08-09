Filmările false care se răspândesc pe internet pun în pericol vieţi. EL: Un echipaj medical din Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce se întorcea de la o misiune. Atacatorii erau convinşi că ambulanţa are numere false şi răpeşte copii. Salvatorii spun că doar prezența de spirit a ambulanțierului i-a ajutat să scape cu viaţă. Bărbatul riscă acum să îşi piardă vederea.

La mai bine de 12 ore de la incident, nu este clar ce indicii au polițiștii sau dacă atacatorii au fost identificați. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție nu au oferit până acum informații despre stadiul anchetei și nici despre eventualele persoane audiate în acest caz.

În fața sediului poliției s-au adunat mai mulți locuitori din Recea-Cristur, localitatea în care a avut loc incidentul, care așteaptă informații despre evoluția anchetei.

Ambulanța, blocată în centrul localității

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Totul s-a întâmplat aseară, puțin după ora 22:00, când o ambulanță a fost solicitată să intervină în Recea-Cristur, la un bărbat care acuza dureri abdominale.

Echipajul medical a ajuns la fața locului, a preluat pacientul și urma să îl transporte la spitalul din Dej. La întoarcere, însă, chiar în centrul localității Recea-Cristur, două autoturisme au blocat drumul ambulanței.

Din mașini au coborât mai mulți indivizi înarmați cu topoare și bâte, care au început să lovească autosanitara. Aceștia le-ar fi reproșat cadrelor medicale că au venit în localitate pentru a le fura copiii.

Ambulanțierul a reușit să scape din mijlocul atacatorilor

Speriați, membrii echipajului au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Ambulanțierul a reușit însă să schimbe rapid direcția și să plece spre Cluj-Napoca.

În acel moment, unul dintre indivizi a aruncat cu un bolovan spre autosanitară. Piatra a spart geamul portierei, iar cioburile l-au rănit pe șofer.

Șoferul ambulanței a fost operat după ce cioburile i-au intrat în ochi

Chiar și rănit, acesta a reușit să conducă până la Cluj-Napoca. După ce pacientul a fost preluat de spital, ambulanțierul a fost consultat și internat, iar în cursul nopții a fost operat, după ce cioburile i-au afectat corneea.

La baza incidentului par să stea mai multe informații false care circulă de câteva zile pe TikTok. În aceste postări sunt prezentate imagini cu ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță, însoțite de afirmații false potrivit cărora acestea ar răpi copii.