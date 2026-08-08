Tânără de 27 de ani, ajunsă la spital după ce şi-a prins mâna într-un mixer de bucătărie

O tânăra de 27 de ani din Dorohoi şi-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie, ajungând de urgenţă la spital. Aceasta a avut nevoie de ajutorul pompierilor.

Tânăra s-a prezentat la Spitalul Municipal Dorohoi cu tot cu aparatul electrocasnic, iar medicii au solicitat intervenția salvatorilor, potrivit Mediafax.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi au intervenit cu accesorii specifice de descarcerare și au reușit să elibereze mâna femeii.

"Cazul atrage atenția asupra pericolelor pe care le pot reprezenta aparatele electrocasnice, în special cele dotate cu lame, cuțite sau componente care se află în mișcare", transmite ISU Botoșani.

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Pompierii ISU Botoșani îi avertizează pe cetățeni că "un moment de neatenție poate duce la accidente serioase".

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă:

nu introduceți mâinile sau degetele în aparatele electrocasnice, chiar dacă acestea par să fie oprite;

înainte de curățare, deblocare sau îndepărtarea alimentelor, opriți aparatul și scoateți-l din priză;

nu încercați să scoateți cu mâna obiectele blocate în mecanismele aparatului;

nu lăsați aparatele electrocasnice la îndemâna copiilor. Mixerele, roboții de bucătărie, blenderele și alte aparate prevăzute cu lame pot provoca răni grave;

nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea aparatelor aflate în funcțiune;

respectați instrucțiunile producătorului și folosiți aparatele numai în scopul pentru care au fost proiectate.

verificați periodic cablurile și componentele aparatelor și nu utilizați echipamente deteriorate.

"Siguranța începe cu atenția. Un aparat electrocasnic folosit necorespunzător poate deveni, în doar câteva secunde, o sursă de pericol", conchid reprezentanții ISU Botoșani.