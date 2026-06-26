Ziua Drapelului Național 2026, sărbătorită pe 26 iunie. Ce evenimente au avut loc în București și în țară

Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită vineri, la București, printr-o ceremonie organizată în Piața Tricolorului din zona Palatului Cercului Militar Național. Drapelul Național a fost binecuvântat și ridicat pe catarg în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților și structurilor militare.

Ziua Drapelului Național 2026, sărbătorită de pe 26 iunie. Ce evenimente au avut loc în București și în țară - Profimedia

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în cadrul evenimentului, organizat de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Instituţia Prefectului Capitalei şi Primăria Municipiului Bucureşti, Drapelul Naţional a fost binecuvântat de un preot militar şi ridicat pe catargul din piaţă, în acordurile Imnului Naţional.

Ceremonii similare au avut loc în garnizoanele din ţară.

"Cu ocazia Zilei Drapelului Naţional, militarii răniţi din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe Vârful Parângul Mare. Această iniţiativă va culmina cu desfăşurarea unui drapel naţional, de aproximativ 100 m, de către militari, voluntari Invictus şi civili, simbolizând unitatea naţională", se precizează în comunicat.

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Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea 96/1998 pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar de la Bucureşti a decretat tricolorul - roşu, galben şi albastru - drept steag naţional al tuturor românilor. Devenit simbol al libertăţii în timpul Revoluţiei de la 1848, tricolorul avea să însoţească procesul de unire al Principatelor Române şi formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unităţii şi identităţii noastre naţionale.