Litoralul este arhiplin în ultima săptămână cu preţuri mici. Vremea ajută şi ea, este cod galben de caniculă, iar de mâine chiar cod portocaliu aşa că mulţi s-au refugiat deja la mare. De la 1 iulie, preţurile vor creşte, odată cu intrarea în sezonul estival de vârf.

Niciun şezlong liber şi doar câte un petic de nisip pe care se mai poate pune prosopul. Aşa arătă staţiunea Eforie Nord înainte de a atinge oficial vârful de sezon. Iar vremea e tocmai bună, chiar dacă litoralul a intrat sub cod galben de caniculă. Preţurile în schimb au rămas " îngheţate" în timp. O bere la draft costă 5 lei pe plajă, iar o pizza până în 35 de lei, în timp ce o felie e doar 10 lei.

Şi la Mamaia s-a aglomerat, chiar dacă preţurile sunt mult mai mari. O masă cu ciorbă, fel principal şi desert sare de 100 de lei de persoană. Berea pe plajă e 20 de lei, iar o îngheţată 15 lei.

"Preţurile, na, ca la început de sezon, dar când vrei o oază de linişte nu mai contează câţiva lei în plus. Sunt preţuri pentru toate buzunarele", spune un turist.

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"Pe relax mai mult pentru ei, bine, merităm şi noi, asta e clar. Mai mult pentru ei, am găsit foarte ok, suntem mulţumiţi".

"E super aglomerat, nu mă aşteptam. Pentru cursul săptămânii şi pentru începutul sezonului este destul de full", spun turiştii.

Şezlongurile costă acum între 30 şi 60 de lei în funcţie de plajă dar de săptămâna viitoare se scumpesc

"Nu ne-am aşteptat să fie aşa de aglomerat. Suntem la un grad de ocupare de 80%, noi avem 700 de şezlonguri. În weekend avem DJ, muzică, voie bună, cocktailuri şi vă aşteptăm pe toţi", spune Luiza Dumitrache, administrator plajă.

Sunt turişti cărora şi preţurile de acum li se par mari.

Turist: Băieţii ăia mi-au luat 150 de lei pe şezlong şi m-am enervat şi m-am dus de mi-am cumpărat singur şi am şi loc VIP.

Reporter: 150 de lei pe două (n.r. şezlonguri), plus umbrelă.

Turist: Da.

Reporter: Cât a costat un şezlong?

Turist: 150 de lei.

Reporter: 150 de lei, dar îl ai pe viaţă.

Turist: Îl am o săptămână.

Hotelierii se aştepată la cel mai aglomerat weekend de la începutul verii, fiind şi ultimul cu preţuri mai mici. În Mamaia, o noapte la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, costă acum 500 de lei. De la 1 iulie, aceeaşi cameră va ajunge la 650 de lei.

"E un grad de ocupare foarte bun pentru luna iunie, de 80% în cursul săptămânii şi 100% în weekenduri. Este ultimul weekend în care oamenii mai pot profita de tarifele adoptate lunii iunie", spune Cosmin Oprina, manager resort.

Poate doar pe litoral va fi respirabil in weekend. Cupola de foc se întinde peste România iar de duminică urmează zile firbinţi şi nopţi toride. Meteorologii se aşteaptă la atingerea recordului absolut din luna iunie, 42 de grade Celsius.