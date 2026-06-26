Cine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbune

Jaf de proporţii în Corbeanca. Locuinţa unui designer italian a fost jefuită de fosta iubită a bărbatului. Tânăra a intrat de mai multe ori în vilă, cu chei potrivite şi, ajutată de tatăl ei, a luat tot ce luat tot ce a găsit de valoare.

De la ceasuri de firmă şi bijuterii de lux, până la obiecte de igienă decorate cu cristale Swarovski şi linguri placate cu aur. Piesa de rezistenţă a jafului a fost un portret cu autograf al designerului Giorgio Armani. Valoarea prejudiciului este de... 2 milioane de euro.

Fosta concubină a bărbatului a reușit să pună mâna pe o avere estimată la aproape 2 milioane de euro. Vorbim de bijuterii, bani cash, obiecte foarte scumpe, inclusiv obiecte de igienă placate cu aur, așa cum au transmis autoritățile.

După ce i-au prins pe cei doi autori, fata, dar și de tatăl ei care ar fi ajutat-o să pună mâna pe aceste obiecte, poliţiştii au reușit să recupereze și o parte din prejudiciu, aproximativ jumătate din obiectele furate de cei doi.

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Totul s-ar fi întâmplat după ce relația femeii cu păgubitul s-ar fi stricat de-a lungul timpului, moment pentru care aceasta a așteptat clipa în care el să fie plecat din țară și cu ajutorul tatălui său, a forțat uşa și a reușit să intre în casă și să fure acele obiecte.

Au fost reținuți și urmează să ajungă astăzi în fața magistraților de la Tribunalul Ilfov, cu propunere de arestare preventivă.