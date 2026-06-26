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Cine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbune

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Bogdan Dinu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 26.06.2026, 13:55 | Modificat la 26.06.2026, 13:55

Jaf de proporţii în Corbeanca. Locuinţa unui designer italian a fost jefuită de fosta iubită a bărbatului. Tânăra a intrat de mai multe ori în vilă, cu chei potrivite şi, ajutată de tatăl ei, a luat tot ce luat tot ce a găsit de valoare.

De la ceasuri de firmă şi bijuterii de lux, până la obiecte de igienă decorate cu cristale Swarovski şi linguri placate cu aur. Piesa de rezistenţă a jafului a fost un portret cu autograf al designerului Giorgio Armani. Valoarea prejudiciului este de... 2 milioane de euro.

Fosta concubină a bărbatului a reușit să pună mâna pe o avere estimată la aproape 2 milioane de euro. Vorbim de bijuterii, bani cash, obiecte foarte scumpe, inclusiv obiecte de igienă placate cu aur, așa cum au transmis autoritățile.

După ce i-au prins pe cei doi autori, fata, dar și de tatăl ei care ar fi ajutat-o să pună mâna pe aceste obiecte, poliţiştii au reușit să recupereze și o parte din prejudiciu, aproximativ jumătate din obiectele furate de cei doi.

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Totul s-ar fi întâmplat după ce relația femeii cu păgubitul s-ar fi stricat de-a lungul timpului, moment pentru care aceasta a așteptat clipa în care el să fie plecat din țară și cu ajutorul tatălui său, a forțat uşa și a reușit să intre în casă și să fure acele obiecte.

Au fost reținuți și urmează să ajungă astăzi în fața magistraților de la Tribunalul Ilfov, cu propunere de arestare preventivă.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu
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