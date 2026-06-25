De departe cel mai vigilent arbitru este pisica. Dacă mai e şi sălbatică, te prinde instant în ofsaid. Au păţit-o două femei, din Mureş şi din Neamţ, care au găsit doi pui de pisică şi i-au luat acasă, crezând că sunt domestice.

Surpriza a venit însă rapid, când ambele feline au devenit foarte agresive. Adorabilă, deşi nu e de joacă cu ea. Pisica din imagini a fost găsită la marginea unui drum din Mureş. Mama ei fusese lovită de o maşină, iar femeia a luat-o cu cele mai bune intenţii. Mica felină a ajuns acum la o asociaţie din Vrancea. Tot aici va ajunge şi cea de-a doua, din Neamţ, găsită şi ea la marginea unei păduri.

Pisicile sălbatice nu pot fi domesticite pentru că au instincte de prădător extrem de puternice şi un nivel mare, genetic, de agresivitate. Dacă întâlniţi vreuna în natură, cel mai important lucru este să păstraţi distanța și să o lași în pace.