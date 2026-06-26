Vremea de mâine, 27 iunie. Val de căldură peste România, cu disconfort termic accentuat

Vremea de mâine 27 iunie în ţară

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Valul de căldură va continua să afecteze țara, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor crește și mai mult. Canicula se va extinde, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în vest, nord-vest și, izolat, în celelalte zone ale țării. Maximele vor fi cuprinse între 25-26 de grade pe litoral și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Cerul va fi în general senin, însă la prânz și seara, în Carpații Meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei, vor apărea înnorări temporar accentuate. Pe alocuri sunt așteptate averse, în general de 5-10 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 40-45 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Dealurile de Vest. Noaptea va fi tropicală mai ales în regiunile intracarpatice.