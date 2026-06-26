Vremea de mâine, 27 iunie. Val de căldură peste România, cu disconfort termic accentuat
Vremea rămâne caniculară în mare parte din ţară, cu disconfort termic accentuat şi valori ale indicelui temperatură-umezeală care vor atinge sau depăşi pragul critic. Maximele vor ajunge la 39 de grade, iar în unele zone noaptea va fi tropicală.
La noapte, cerul va fi în general senin. În regiunile sudice vor fi, pe arii restrânse, înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 27 iunie în ţară
Valul de căldură va continua să afecteze țara, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor crește și mai mult. Canicula se va extinde, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în vest, nord-vest și, izolat, în celelalte zone ale țării. Maximele vor fi cuprinse între 25-26 de grade pe litoral și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Cerul va fi în general senin, însă la prânz și seara, în Carpații Meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei, vor apărea înnorări temporar accentuate. Pe alocuri sunt așteptate averse, în general de 5-10 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.
Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 40-45 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Dealurile de Vest. Noaptea va fi tropicală mai ales în regiunile intracarpatice.
Vremea de mâine 27 iunie în Bucureşti şi Cluj
La Bucureşti, valul de căldură va continua, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. După-amiaza și seara, indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul de 80 de unități. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32-34 de grade, în timp ce minima se va situa între 18 și 20 de grade.
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La Cluj, vremea va fi caniculară, cu mult soare și temperaturi resimțite ca fiind mai ridicate decât cele din termometre. Maxima va ajunge la 35 de grade, însă temperatura resimțită va fi de 38 de grade, iar la umbră de aproximativ 34 de grade. Este în vigoare un cod portocaliu de caniculă, valabil de sâmbătă, ora 10:00, până duminică, ora 10:00. Indicele UV va atinge valoarea 9, considerată nesănătoasă, iar cerul va fi complet senin. Vântul va sufla slab, dinspre sud-est, cu 7 km/h, iar rafalele pot ajunge la 20 km/h. Probabilitatea de precipitații va fi foarte redusă, de doar 1%, fără risc de furtuni cu descărcări electrice.
Vremea de mâine 27 iunie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza, când rafalele pot ajunge la 35-40 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 18 și 21 de grade.
Apa mării va avea temperaturi de 22-24 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în nordul zonei.
Vremea de mâine 27 iunie la munte
Vremea va fi deosebit de caldă, cu cer mai mult senin. Excepție vor face orele amiezii și ale serii, când în Carpații Meridionali vor apărea înnorări temporar accentuate. Pe alocuri sunt așteptate averse, în general de 5-10 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.
Vântul va sufla slab până la moderat, dar poate avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu rafale de 40-45 km/h.