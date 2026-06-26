Lovitură de teatru pe scena politică. PNL, USR și UDMR au anunţat azi o propunere comună de premier, iar aceasta este Siegfried Mureșan. Partidele de dreapta îi vor propune președintelui Nicuşor Dan şi o rocadă la guvernare. Un Guvern de dreapta minoritar timp de un an, apoi un Guvern PSD condus de Sorin Grindeanu. Doar că social-democrații nu sunt de acord cu acest scenariu.

Sigfrid Mureșan este propunerea oficială de premier făcută în această dimineață de cele trei partide de dreapta – PNL, USR și UDMR. În acest moment, președintele Nicușor Dan are pe masă două variante de guvern și două propuneri pentru funcția de premier: fie un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu, fie un guvern minoritar de dreapta, format din PNL, USR și UDMR, condus de Sigfrid Mureșan.

Sigfrid Mureșan este europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European. De asemenea, este negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene aferent perioadei 2028–2034.

Surse politice spun că PNL, USR și UDMR vor propune și o rocadă la guvernare. Potrivit acestui scenariu, Sigfrid Mureșan ar urma să conducă un guvern minoritar de dreapta până în aprilie 2027, după care guvernarea să fie preluată de PSD, sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Liderii PSD resping însă categoric această variantă și acuză partidele de dreapta că încearcă să blocheze negocierile pentru formarea noului Executiv. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota în Parlament un guvern din care partidul său nu face parte.

Administrația Prezidențială a anunțat între timp o nouă rundă de negocieri între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare. Discuțiile vor avea loc astăzi, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, unde șeful statului se va întâlni cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din criza politică.