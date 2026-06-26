Litoralul a intrat în ritmul verii, iar staţiunile sunt pline de turiști care profită de vremea numai bună de vacanță. Este extrem de cald şi pe malul mării dar briza mai atenuează senzaţia de arşită. Încă de la primele ore ale dimineții, șezlongurile au fost ocupate în totalitate, iar cei care au ajuns mai târziu și-au găsit loc direct pe nisip, pe prosop.

Încă mai găsim loc pe plajă, însă este destul de aglomerat la Eforie Nord. Cei care au fugit de codul roșu de caniculă din țară au ajuns pe litoral.

Sunt temperaturi ridicate și la mare, de aproximativ 30 de grade Celsius, sub cod galben. Apa mării are 22-23 de grade Celsius, numai bună pentru baie.

Eforie Nord, alături de Mamaia și Mamaia Nord, sunt cele mai aglomerate stațiuni. Copiii sunt cei mai fericiți: aleargă desculți pe nisip, se bălăcesc în apă, construiesc castele, își umplu găletușele cu apă și petrec minute în șir în zona de mal, numai bună de joacă.

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Pentru că acesta este ultimul weekend cu tarife mai mici, mulți turiști au ales să profite de ocazie. De la 1 iulie, prețurile la cazare vor crește cu 10 până la 15%, așa că pentru mulți acesta este momentul ideal pentru o escapadă la mare, înainte de intrarea în plin sezon estival.

Reprezentanții din turism estimează un grad de ocupare de aproximativ 80% pe întreg litoralul în acest weekend.