Gigantul auto care vrea să închidă patru fabrici. 100.000 de angajaţi ar putea fi afectaţi

Volkswagen ia în calcul închiderea a patru fabrici din Germania şi extinderea valului de concedieri, care ar putea afecta până la 100.000 de angajaţi, într-o mişcare ce ar putea reprezenta cea mai amplă restructurare din istoria constructorului auto, relatează Reuters.

Potrivit surselor Reuters, membrii consiliului de supraveghere al Volkswagen au fost informaţi despre planuri, care urmează să fie discutate în cadrul unei şedinţe programate pe 9 iulie, în contextul în care producătorul auto se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea rivalilor chinezi.

Închiderea uzinelor din Hanovra, Zwickau, Emden şi a fabricii Audi din Neckarsulm ar pune în pericol peste 45.000 de locuri de muncă, potrivit surselor. Acestea s-ar adăuga celor 50.000 de reduceri de personal convenite cu sindicatele la finalul anului 2024.

Oliver Blume, care a devenit CEO al Volkswagen în urmă cu aproape patru ani, le-a prezentat planurile directorilor de rang înalt la începutul acestei săptămâni, în încercarea de a alinia conducerea în spatele unor restructurări care vor întâmpina cel mai probabil o opoziţie puternică din partea sindicatelor şi a landului Saxonia Inferioară, al doilea cel mai mare acţionar al constructorului auto.

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Al doilea cel mai mare producător auto din lume ar urma, de asemenea, să reducă investiţiile planificate cu aproximativ 15%, până la puţin peste 130 de miliarde de euro în următorii cinci ani, a scris revista Manager Magazin, citată de Reuters.

Blume şi directorul financiar Arno Antlitz urmăresc o restructurare fundamentală a companiei cu o istorie de 89 de ani, inclusiv separarea mărcii principale VW şi a operaţiunilor de componente în entităţi distincte, a adăugat Manager Magazin, citând surse.

Grupul Volkswagen "trebuie să treacă prin schimbări profunde"

"Întregul grup, inclusiv mărcile şi subsidiarele sale, trebuie să treacă prin schimbări profunde", a declarat un purtător de cuvânt al Volkswagen, care a refuzat să comenteze "documente confidenţiale".

Consiliul muncitorilor de la VW şi sindicatul german IG Metall au promis că se vor opune unor astfel de măsuri, afirmând vineri, într-o declaraţie comună: "Dacă astfel de planuri vor merge mai departe, vom face tot ce ne stă în putere pentru a le împiedica".

Porsche SE, vehiculul de investiţii al familiilor Porsche şi Piech şi cel mai mare acţionar al Volkswagen, a refuzat să comenteze. În anul financiar 2025, forţa de muncă globală a grupului era de 667.164 de angajaţi, aproape 43% dintre aceştia lucrând în Germania.

Acţiunile VW se tranzacţionau vineri dimineaţă la minimele ultimilor 16 ani, în scădere cu 0,4%, semn că investitorii erau sceptici că planul va reuşi.

Presiune uriaşă din partea rivalilor chinezi

Blume este sub presiune să redreseze situaţia Volkswagen, în timp ce compania se confruntă cu tarife vamale, tranziţia costisitoare la vehicule electrice şi competiţia tot mai puternică a constructorilor auto chinezi, probabil cea mai mare ameninţare pentru grup.

Marii producători auto au pierdut constant teren în China în faţa vehiculelor electrice produse local. Potrivit AlixPartners, cota de piaţă a constructorilor auto non-chinezi a scăzut la 32% în 2025, de la 57% în 2020.

După ce a fost ani la rând cel mai mare constructor auto din China, Volkswagen a fost depăşit de BYD în 2024 şi a coborât pe locul al treilea în 2025. Declinul s-a extins acum şi la producători premium precum BMW, care a emis săptămâna trecută un avertisment surprinzător privind profitul, invocând parţial vânzările slabe din China.

Constructorii auto chinezi se extind şi pe pieţele emergente şi cresc rapid chiar pe terenul de acasă al Volkswagen, în Europa.

BYD, Chery, SAIC şi Leapmotor şi-au dublat cota de piaţă combinată în Europa până în luna mai, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor ACEA, iar zeci de alţi producători chinezi au lansat sau intenţionează să lanseze modele în Europa în curând.