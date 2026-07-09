Ierarhia pentru înscrierea la liceu 2026. Cum poţi vedea pe ce loc eşti în judeţul tău

Peste 143.000 de elevi din întreaga ţară au susţinut, în acest an, examenul de Evaluare Naţională 2026, iar cei mai mulţi dintre ei sunt implicaţi, în această perioadă, în ceea ce înseamnă procesul de admitere la liceu.

Peste 143.000 de elevi au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2026

Elevii au susţinut probe scrise la materii precum Limba şi literatura română, Matematică şi Limba şi literatura maternă, în perioada 22-26 iunie 2026.

Iar intre cei peste 143.000 de elevi care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2026, aproape 80% au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 şi au şanse importante de a prinde un loc la liceu.

Unde se poate vedea ierarhia pentru înscrierea la liceu în 2026

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Ca în fiecare an, ierarhia mediilor de admitere la liceu 2026 ar urma să fie publicată pe platforma oficială admitere.edu.ro.

Pentru ca un elev să vadă pe ce loc este în județul său el are de urmat câţiva pași importanţi:

- Se accesează platforma, respectiv se intră pe site-ul admitere.edu.ro.

- Se selectează secțiunea de ierarhie. Elevul alege secțiunea dedicată anului 2026 și selectează județul său de domiciliu.

- Se vizualizează poziția. Concret, se va genera o listă ordonată descrescător în funcție de media de admitere, unde elevul poate vedea exact poziția față de ceilalți candidați din județ.

De ce contează

Ierarhia pentru înscrierea la liceu 2026 contează pentru că determină cine prinde un loc la liceu înaintea cui, algoritmul de repartizare computerizată a elevilor la licee plasându-i pe aceştia şi în funcţie de poziţia ocupată în ierarhie, nu doar de media brută.

Elevii şi părinţii acestora au de luat în calcul câteva repere importante. Vorbim despre posibilitatea ca poziţia în ierarhie să bată media, aceeași medie putând reprezenta o poziție diferită în ierarhie de la an la an.

De asemenea, elevii şi părinţii acestora trebuie să ia în calcul că ordinea opțiunilor este vitală. Dacă un elev nu a fost admis la prima sa opțiune (din cauza mediei insuficiente pentru acel liceu), sistemul caută a doua opțiune, apoi a treia, și tot așa, până când elevul este repartizat pe un loc rămas liber.

Ultima medie de admitere la cele mai cunoscute licee din ţară în 2025

În 2025, cele mai cunoscute licee din țară au avut ultimele medii de admitere cuprinse între 9.20 și 9.62, ierarhia fiind condusă de instituțiile de top din Capitală.

La nivel național, primele locuri au fost ocupate de Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", din București, cu ultima medie de admitere 9,62, Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", din București, cu ultima medie de admitere 9,62, şi Colegiul Național "Sfântul Sava", din București, cu ultima medie de admitere 9,60.