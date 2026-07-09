Înscrierea la liceu 2026. Cum se completează corect fişa de opţiuni

Peste 143.000 de elevi din întreaga ţară au susţinut, în acest an, examenul de Evaluare Naţională 2026, iar cei mai mulţi dintre ei sunt implicaţi, în această perioadă, în ceea ce înseamnă procesul de admitere la liceu.

Peste 143.000 de elevi au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2026 şi aşteaptă repartizarea pe licee

Elevii au susţinut probe scrise la materii precum Limba şi literatura română, Matematică şi Limba şi literatura maternă, în perioada 22-26 iunie 2026. Iar aproape 80% dintre candidaţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 şi au şanse importante de a prinde un loc la liceu.

Pentru elevi urmează perioada în care se completează fişele de opţiuni pentru licee, 13-20 iulie 2026, totul culminând cu momentul repartizării computerizate care se va desfăşura pe 22 iulie 2026.

Cum se completează corect fişa de opţiuni

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În fiecare an, pentru mulţi elevi şi părinţii acestora o mare problemă o reprezintă completarea fişei de opţiuni pentru licee. Mulţi elevi cu note bune obţinute la examenul de Evaluare Naţională au de pierdut pentru că nu trec datele liceelor dorite în mod corect sau pentru că nu completează nu număr suficient de mare de opţiuni.

Astfel, dacă treceţi în această perioadă prin emoţiile unor astfel de momente trebuie să luaţi în calcul mai mulţi factori:

- Puneți pe primele locuri ceea ce vă doriți cu adevărat;

- Continuați în ordinea reală a preferințelor;

- Nu lăsați spații libere;

- Completați un număr mare de opțiuni;

- Adăugați opțiuni de rezervă;

- Verificați codurile pentru fiecare specializare în parte.

De asemenea, nu trebuie uitat că, completarea corectă a fișei de opțiuni pentru admiterea la liceu se face strict în ordinea descrescătoare a preferințelor, trecând pe primele locuri liceele și specializările dorite cel mai mult.