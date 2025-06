A primit 4.55 la română şi se ruga pentru "5 sutimi", ca să ia BAC-ul. Cât a obţinut Iosif după contestaţii

După ce mesajul său "Vă rog frumos, dați-mi cinci sutimi! O să fiu rachetă!" a devenit viral, elevul — desemnat în presă drept "fotbalistul cu contestație", le-a transmis public internauților că, inițial, nu a luat în serios interviul acordat și a crezut că nu va fi publicat. A precizat că era o zi marcată de tensiune și oboseală și credea că totul era o glumă: "Când mi s-a spus că mi se va lua un interviu, sincer… am râs. M-am gândit că e o farsă sau, în cel mai bun caz, o prostie pe care n-o va bagă nimeni în seama. Era o zi ciudată, plină de tensiune și oboseală, și nici prin cap nu-mi trecea că acel moment aparent banal va deveni parte dintr-o poveste reală", povesteşte el.

Interviul a fost însă publicat, iar mesajele de susținere i-au schimbat perspectiva: "Am vorbit la mișto, fără să cred că vor publica vreodată ceva din ce zic… Și totuși… interviul a apărut. Și apoi... mesajele voastre. Așa că vă mulțumesc tuturor. Pentru fiecare gând bun, pentru fiecare «Bravo» trimis chiar și în tăcere."

După nopți greu încercate și incertitudine, elevul a aflat: nota finală este 5.75, suficientă pentru a promova examenul de Bacalaureat:

"Adevărul e că... am reușit. După o contestație care mi-a măcinat nopțile și speranțele, am luat 5.75 și am trecut.​ Am BAC-ul admis. Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate. Pot să respir. Pot să visez. Pot să-mi fac un viitor. Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără El n-aș fi ajuns aici. Am avut emoții cât pentru o viață întreagă, dar acum simt că cerul e mai aproape. Poate că nu am fost cel mai perfect, dar am fost eu, și asta a fost destul", a spus Iosif.

Adresându-se criticilor care i-au subestimat eforturile, a încheiat: "Și celor care m-au făcut prost în comentarii... atât puteți. Eu nu îmi bat capul cu voi. Cel mai deștept cedează. Am alt drum de urmat. Un drum care duce spre viitorul meu".

Ce notă a luat iniţial

Elevul a luat inițial 4,55 la Limba română, considerând că a răspuns greșit la textul solicitat și a depus contestație cerând câteva sutimi pentru a ajunge la media 5 necesară promovării. A transmis comisiei de corectare un mesaj care a atras reacții numeroase pe rețele sociale:

"Sunt cu nota la limită. Am speranțe că va fi bine. Dacă iau un cinci, trec bacul. Aș dori să văd lucrarea. Din ce am înțeles, anul acesta pot să văd fișa. Este foarte bine căci, dacă îmi vor da o foaie, îmi voi calcula singur nota. Contestația nu o mai scade, doar o crește. Să sperăm că va fi bine. Doamne-ajută să iau Bacul! Vă rog frumos, dați-mi cinci sutimi! O să fiu rachetă! Corectorul care îmi corectează din nou lucrarea te rog frumos dă-mi 45 de sutimi! Am nevoie să iau Bacul. Dați-mi foaia înapoi să scriu Harap Alb că știu să vă scriu tot! O să fiu rachetă și cu cele cinci personaje ale textului. Vă rog frumos dați-mi 5 sutimi!", spunea el.

