Ministerul Educației a decis să prelungească cu o săptămână perioada de consultare publică pentru noua programă la Limba şi literatura română, cea mai controversată materie dintre toate.

Acest timp suplimentar va fi folosit pentru a analiza sugestiile primite, dar şi pentru a lua în calcul posibile modificări ale structurii programei, astfel încât aceasta să fie mai flexibilă şi adaptată elevilor de liceu.

Discuţiile s-au aprins din cauza includerii în programă a unor cronicari, consideraţi de unii profesori şi elevi prea puţin atractivi pentru generaţiile actuale.

Aşadar, prelungirea se va aplica doar pentru disciplina Limba şi literatura română. Calendarul pentru celelalte programe şcolare va rămâne neschimbat.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰