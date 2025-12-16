Antena Meniu Search
Video Consultarea pentru noua programă școlară pentru Limba și literatura română, prelungită cu o săptămână

Ministerul Educației a decis să prelungească cu o săptămână perioada de consultare publică pentru noua programă la Limba şi literatura română, cea mai controversată materie dintre toate.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 07:43

Acest timp suplimentar va fi folosit pentru a analiza sugestiile primite, dar şi pentru a lua în calcul posibile modificări ale structurii programei, astfel încât aceasta să fie mai flexibilă şi adaptată elevilor de liceu. 

Discuţiile s-au aprins din cauza includerii în programă a unor cronicari, consideraţi de unii profesori şi elevi prea puţin atractivi pentru generaţiile actuale.

Aşadar, prelungirea se va aplica doar pentru disciplina Limba şi literatura română. Calendarul pentru celelalte programe şcolare va rămâne neschimbat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

programa scolara limba si literatura romana liceu ministerul educatiei
