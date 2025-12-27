Deşi suntem încă în plină vacanţă şcolară, cursurile urmând a se relua de joi, 8 ianuarie 2026, suntem convinşi că mulţi elevi, dar şi părinţi ai acestora se gândesc, deja, la data în care ar urma să încaseze alocaţiile în ianuarie 2026.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în ianuarie 2026 - Profimedia

Milioane de copii din întreaga ţară primesc, în fiecare lună, diferite sume de bani din partea statului, sume ce reprezintă alocaţii, şi, de obicei, alocaţiile sunt virate pe carduri pe data de 8 ale fiecărei luni.

Iar cum în ianuarie 2026, ziua de 8 pică într-o joi, imediat după numeroasele zile libere legale avute în startul anului, este de aşteptat ca elevii să încaseze alocaţiile în chiar prima zi oficială de şcoală din noul an.

Totuşi, din anumite motive nu este exclus ca în anumite cazuri plata să fie amânată pentru săptămâna următoare, respectiv banii să fie viraţi începând de luni, 12 ianuarie 2026.

Care este valoarea alocaţiilor pentru copii

În principiu, vorbim despre o valoare nemodificată a alocației pentru copii în România, ceea ce înseamnă că fiecare copil de până în 18 ani ar urma să încaseze în jur de 300 de lei sau chiar peste 700 de lei, dacă vorbim despre copiii sub 2 ani şi/ sau cu dizabilități.

Pe lângă aceste sume, mulţi elevi ar putea încasa şi diferite burse. Vă reamintim că autorităţile din România oferă burse de merit, burse tehnologice, burse sociale sau chiar burse pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore.

