Cu cât vor fi răsplătiți elevii de nota 10 la Evaluare și Bacalaureat: premiile oferite de Guvern

Guvernul a decis joi să acorde recompense financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale. Astfel, absolvenţii clasei a VIII-a care au încheiat Evaluarea Naţională cu media 10 vor primi câte 2.000 de lei, iar cei care au obţinut media 10 la Bacalaureat vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 5.000 de lei. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat că este bucuros că, deşi ţara este "încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare", a găsit "deschidere" din partea Executivului pentru "această susţinere a tinerilor de excepţie", informează News.ro.

"Astăzi, 18 decembrie 2025, în şedinţa de guvern, s-a aprobat susţinerea financiară a absolvenţilor care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a/EN VIII (sesiunea 2025), în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare elev, şi la examenul naţional de bacalaureat (sesiunea specială şi sesiunea iunie 2025), în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare elev", informează Ministerul Educaţiei într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat (32 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială şi 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la evaluarea naţională.

"Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susţinere a tinerilor de excepţie. Aşa cum am mai declarat, domeniul educaţiei-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare - care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât şi măsuri fiscal-bugetare - care ne-au salvat salariile şi bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare şi creştere", afirmă ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David.

Ministrul Educaţiei adaugă că, după Gala Olimpicilor Internaţionali, în care au fost premiaţi olimpicii români laureaţi în competiţiile internaţionale pe discipline, şi completarea fondului de burse pentru studenţi prin fonduri europene, actualul demers arată că, „treptat”, educaţia din România intră „în această fază”.

