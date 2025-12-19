România își consolidează poziția în elita mondială a informaticii prin tineri care transformă performanța academică în contribuție tehnologică reală. Mihai Voicu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, este unul dintre acești tineri. Multiplu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI), Olimpiada Central-Europeană (CEOI) și Olimpiada Balcanică (BOI), el a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Elevul român care duce informatica pe scena globală, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Rezultatele sale confirmă un fenomen mai amplu: România furnizează constant specialiști de top în domenii de vârf precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și ingineria software. Conform datelor Eurostat și World Economic Forum, România se află între primele 10 țări europene în ceea ce privește numărul de absolvenți IT raportat la populație, iar companii globale ca Google, Amazon și Microsoft angajează frecvent olimpici români în centrele lor de cercetare.

Mihai Voicu reprezintă exact acest profil: o minte tehnică, dar și un formator de comunitate. Dincolo de medaliile internaționale, el este unul dintre coordonatorii de competiții pe platforma Codeforces, cea mai importantă rețea globală de programare competitivă. Aici, mii de tineri din peste o sută de țări testează algoritmi și concepte de calcul, iar Mihai participă la conceperea problemelor, validarea testelor și moderarea competițiilor în timp real. Experiența de la Codeforces echivalează cu o formare practică intensă în domeniul ingineriei software, comparabilă cu stagiile din marile universități tehnice.

Performanțele sale nu sunt un caz izolat. În ultimul deceniu, România a obținut peste 150 de medalii la marile olimpiade de informatică, menținându-se constant între primele cinci țări ale lumii. Aceste rezultate au consolidat reputația liceelor de profil, în special cele din București, Iași și Cluj, ca adevărate pepiniere de talente digitale.

Pentru Mihai, informatica nu se oprește la nivelul competițiilor. El a fost invitat să predea echipei naționale a Uzbekistanului, în cadrul unui program inițiat de comisia Olimpiadei Internaționale de Informatică, predând concepte avansate de algoritmică și analiză computațională. Astfel, performanța devine un export de cunoaștere, iar România un partener educațional recunoscut în pregătirea viitoarelor generații de programatori.

Prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în prim-plan tineri ca Mihai Voicu, care arată că excelența tehnică nu este doar o medalie, ci o investiție strategică în viitorul economic al țării.

Într-un context global dominat de tehnologie, astfel de exemple arată că România nu este doar consumator de inovație, ci un participant activ la crearea ei. Performanța olimpică, aplicată prin formare, mentorat și cercetare, devine baza pe care se poate construi o economie competitivă, în care tinerii români scriu codul viitorului digital.

