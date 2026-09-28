Căminul unde au mai rămas peste 200 de locuri libere. Unii studenţi vor cazare doar ca să plece de acasă

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti mai are peste 200 de locuri libere în cămine, deşi aproape 1.000 de studenţi sunt deja cazaţi în campus. Printre solicitările primite în acest an s-au numărat şi cereri venite de la tineri care locuiesc chiar în oraş, dar care au vrut să se mute de acasă.

"La cămin avem aproape 1.000 de studenţi care sunt cazaţi în campus. Mai avem locuri. În principiu, cine vrea să vină să stea în cămin poate să stea fără nicio problemă. Anul acesta chiar am avut cereri un pic, să spunem aşa, mai neobişnuite, de copii din oraş, care doar au vrut să plece de acasă. Au zis că vin la şcoală, doar dacă le dăm loc în cămin, că ei vor să plece de acasă. Şi părinţii au fost foarte mulţumiţi că totuşi îi ştiu aproape (...) Pentru studenţi mai avem cel puţin 200 de locuri rămase. În principiu, ei se mai cazează uşor, uşor. Nu au venit toţi. În mod normal, weekend-ul care a trecut au fost zile de cazare, dar nu au venit toţi şi săptămâna asta (...) vor mai veni să se cazeze", a declarat rectorul Alin Diniţă, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, tarifele de cazare au crescut la începutul acestui an universitar, însă nu cu mult, scrie Agerpres.

"În cămine am avut undeva la 5% creştere. Am încercat să menţinem tarifele, pentru că, din păcate, trăim nişte vremuri mai complicate şi oamenii nu prea au bani. Ei preferă să vină la mine în cămin decât să dea 200-300 de euro în oraş pe chirie, unde mai plăteşti inclusiv utilităţi", a mai menţionat rectorul UPG Ploieşti.