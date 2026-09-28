Reacţia României după ce Lavrov a spus că este "un secret" dacă Deveselu mai este o ţintă a Rusiei

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat azi la declaraţiile făcute sâmbătă la ONU de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a spus râzând că "este un secret" dacă Rusia mai consideră baza de la Deveselu o posibilă ţintă, aşa cum sugerase Moscova în trecut, din cauza sistemului de apărare antirachetă instalat acolo.

Un jurnalist român l-a întrebat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă la ONU, pe Serghei Lavrov dacă Rusia mai consideră baza de la Deveselu o posibilă ţintă. În replică, Lavrov nu a dat un răspuns clar. A spus, râzând: "Ei bine, este un secret".

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată azi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre comentariul făcut de oficialul rus.

Reacţia României

"Am văzut conferința de presă, desigur. Rusia are această atitudine de a lua mai puțin în serios lucrurile care pentru noi sunt extrem de serioase. În acest moment, pentru noi ce este foarte important este să menținem această poziție consolidată la nivel NATO și al Uniunii Europene", a comentat Țoiu.

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Declaraţiile lui Lavrov au venit după ce s-a întâlnit sâmbătă, la sediul ONU, cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul, prima astfel de întrevedere de la începutul invadării Ucrainei, în 2022.

Deşi criticată de unele voci, întâlnirea care a durat aproximativ 20 de minute, nu a avut rezultate şi nu a produs nicio apropiere între Berlin şi Moscova, comentează presa germană.

Nicio apropiere între Berlin şi Moscova

Ba dimpotrivă, discuţia pare să nu fi fost pe placul lui Lavrov, care s-a arătat deranjat la final, în faţa presei, că omologul german a venit să citească poziția publică oficială de condamnare a Rusiei.

Se comportă de parcă a făcut Rusiei o concesie, acceptând întâlnirea, a acuzat ministrul rus.

Wadephul a spus ulterior că Rusia nu a arătat nicio disponibilitate pentru negocieri constructive privind încheierea războiului din Ucraina.

Iar în timp ce ruşii susţin că Berlinul a cerut întrevederea, Wadephul a spus că reprezentanţii altor ţări i-au transmis că Rusia este dispusă să discute, iar Germania a acceptat.

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