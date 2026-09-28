Violenţa împotriva femeilor a făcut o nouă victimă. O tânără dintr-o comună din Vrancea a murit înjunghiată de soţ. Victima avea doar 27 de ani şi a fost atacată de partenerul ei în toiul nopţii, într-o criză de gelozie. Bărbatul a fost arestat.

Bărbatul de 32 de ani a fost cel care a sunat la 112 sâmbătă spre duminică noaptea la ora 1 şi 37 de minute. A anunțat sec că și-a înjunghiat soția, pe nume Ioana.

Atunci au fost trimise acolo mai multe echipaje de poliție, dar și de la ambulanță. Din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic, iar medici au fost nevoiți să declare decesul.

Polițiștii criminaliști au demarat ancheta la fața locului, după care l-au reținut pe bărbatul de 32 de ani, iar în cursul zilei de ieri a fost arestat preventiv pentru violență în familie sub formă de omor.

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Familia femeii de 27 de ani din Vrancea este revoltată, mai ales pentru că i-a fost luată viața femeii și un copil, băiatul lor, a rămas orfan de mamă și cer dreptate. Cer ca acesta să fie pedepsit cât mai dur. Această crimă vine la doar câteva zile, după ce Valentina, o fată de 28 de ani, a fost omorâtă de iubitul ei în vârstă de 30 de ani și găsită decedată într-o valiză, plutind pe râul Olt. Bărbatul este căutat și la această oră.

Amintim că violențele în familie au crescut anul acesta, iar numărul victimelor a ajuns la 28.