Anul universitar începe săptămâna viitoare, iar tinerii studenţi se pregătesc deja să se cazeze. Unii în cămin, alţii în chirie. În funcţie de noroc şi de venituri. Diferenţa între ele stă chiar şi în câteva sute de euro. Mai există şi varianta căminelor private, dar nici acolo costurile nu sunt de ignorat.

Riana este din Maramureş, iar din acest an va studia inginerie energetică la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Viaţa la cămin nu-i e străină, pentru că a mai locuit cu alte colege şi în timpul liceului.

"Fiind toate 4 într-un spaţiu atât de mic, va trebui să ne înţelegem cumva. Puteam să stau şi la chirie, dar mi se pare că e experienţa aia de student care te formează. Plus că o să fie foarte distractiv", a declarat Riana.

În cămin se leagă şi prietenii. Aceşti tineri, care vin din colţuri diferite ale ţării, abia ce s-au cunoscut, dar au deja planuri împreună.

Articolul continuă după reclamă

"E o experienţă super, colegi de cameră super. Eu eram hotărât din start că vreau să stau la cămin pe parcursul facultăţii, fiindcă e o experienţă prin care merită să treci", a declarat un student.

Cei care vor o experienţă de cămin, dar condiţii cât mai apropiate de apartament închiriat pot alege o astfel de cameră, cu 2 paturi, frigider şi baie proprie. Doar bucătăria trebuie să o împartă cu ceilalţi studenţi, dar preţul este foarte avantajos: 365 de lei pe lună.

"Avem 4.933 de locuri. Preţurile au rămas neschimbate de anul trecut. Pentru un loc într-o camera cu 4 paturi vor plăti 260 de lei, iar pentru un loc în camere de 2 locuri vor plăti 365 de lei", a declarat Maria Macrea, director social cămine-cantine UTCN Cluj.

Pentru cei care nu au prins un loc în căminele universității, rămâne varianta căminelor private. Acolo, un loc într-o cameră dublă pornește, în funcție de condiții, de la aproximativ 600 de lei pe lună.

Bătaia cea mai mare pentru locurile de cămin se duce, bineînţeles, în marile oraşe. În Capitală, în funcţie de condiţii, studenţii de la buget plătesc până la 735 de lei pe lună pentru un loc la cămin.

Iar cei care nu mai găsesc loc în căminele de stat se orientează către cele private. În București, un loc într-o cameră cu trei paturi pornește de la aproximativ 975 de lei pe lună. Pentru o cameră single, însă, prețul poate ajunge la peste 2.600 de lei pe lună, o sumă cu care poți inchiria și o garsonieră sau chiar un apartament cu două camere, la periferie.

Anul universitar începe pe 1 octombrie, la majoritatea instituţilor de învăţământ superior din România. Doar câteva universităţi din ţară încep cursurile luni, 28 septembrie.