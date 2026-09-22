Țara în care cei mai mulți tineri români vor să facă facultatea. Nu mai aleg specializări "la modă"

Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă, cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni.

Datele IntegralEdu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire.

Olanda rămâne pe primul loc în preferințele lor, chiar dacă interesul pentru această țară a scăzut cu 10% față de toamna lui 2025.

În schimb, alte destinații au devenit mult mai căutate. Opțiunile pentru Danemarca au crescut cu aproape 170%, cele pentru Irlanda cu 160%, pentru Italia cu aproximativ 120%, iar pentru Franța cu 110%. Germania a înregistrat o creștere de 45%, iar Marea Britanie, de peste 20%.

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Ce facultăţi "vânează" elevii români

Se schimbă și preferințele în privința facultăților. Computer Science rămâne în top, însă International Business pierde teren în fața unor specializări precum ingineria, dreptul sau arhitectura.

"Una dintre cele mai importante întrebări nu este "ce domeniu este acum la modă?", ci "ce domeniu mi se potrivește mie?". Putem vorbi despre tehnologie, inteligență artificială, inginerie sau orice altă zonă cu perspective profesionale foarte bune, dar acest lucru nu înseamnă că fiecare elev trebuie să urmeze acel traseu.

O alegere bună începe cu înțelegerea propriilor aptitudini și interese. Consultantul educațional îi ajută pe tânăr și pe părinți să privească dincolo de trenduri și să construiască un traseu academic realist și personalizat", precizează Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.