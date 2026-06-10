Buzunare goale la şcoală, pușculiţe pline acasă. Mulţi părinţi cad în capcana de a le face copiilor toate poftele, fără să îi înveţe că banii câştigaţi cu greu nu trebuie cheltuiţi uşor.

Antonio are şapte ani şi merge în fiecare zi la şcoală cu buzunarele goale. Acasă are, însă, o mică avere în puşculiţă.

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Pentru celelalte dorinţe, apelează, însă, mereu la portofelul mamei.

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Mulţi părinţi fac o eroare gravă - nu ştiu să refuze şi dau copiilor senzaţia că au o fabrică de bani.

"Oferă prea repede lucruri pe care copiii uneori nici nu ajung să le ceară, iau în braţe prea repede dorinţele cu care care vin de pe la şcoală", explică Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Mamă de doi băieţi, Raluca este mai atentă la cheltuieli. Doar fiul cel mare, de 17 ani, primeşte bani de buzunar. Cel mic, de nouă ani, adună fiecare leu în puşculiţă.

"El are bănuţii lui strânşi într-un portofel, are şi în puşculiţă, dar are tendinţa să cheltuie, asta nu-mi place, cheltuie, cheltuie, aşa i-am şi învăţat", explică Raluca.

Educaţia financiară este materie de studiu obligatorie pentru elevi în clasa a VIII-a. De la 5 ani, însă, poţi să începi să îi explici copilului cum este înţelept să cheltuie şi care este diferenţa dintre "vreau" şi "am nevoie". În plus, până la 14 - 15 ani, este bine să îi dai numai bani cash, ca să vadă cât de repede rămâne fără ei dacă nu este chibzuit.

Consultanţii financiari te sfătuiesc să îi explici următorul truc:

"Din economiile copilului, 50% ar trebui să meargă într-un fond pentru investiții mai mari, cum este o bicicletă, un telefon sau chiar o excursie. 40% ar trebuie să meargã pentru cheltuielile zilnice, cum sunt cumpărăturile din supermarket, sucuri înghețate sau alte mofturi, iar 10% în pușculița pentru fapte bune", explică Andreea Petrescu, reporter Observator.

Fără lecţii despre bani predate la timp, aproape jumătate dintre tinerii generaţiei Z ajung să depindă financiar de părinţi până aproape de 30 de ani.