Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" din Constanța este singurul liceu din afara Bucureștiului care apare în primele zece poziții ale clasamentului național realizat în funcție de ultima medie de admitere. Specializarea Științe ale Naturii a ocupat locul al zecelea, cu media 9,55.

Singurul liceu din afara Bucureștiului prezent în top 10, după media de admitere. Cu ce notă s-a intrat - Hepta

Primele nouă poziții sunt ocupate exclusiv de colegii din Capitală. Cea mai mare ultimă medie de admitere, 9,70, a fost înregistrată la două specializări de Matematică-Informatică: una de la Colegiul Național "Sfântul Sava", cu predare bilingvă în limba engleză, și alta de la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr".

Pe următoarele locuri se află specializări de la colegiile „Spiru Haret”, „Gheorghe Lazăr” și „Sfântul Sava”, toate din București, cu medii cuprinse între 9,57 și 9,67.

Colegiul "Mircea cel Bătrân" din Constanţa, singura prezență din afara Capitalei în top 10

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Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" din Constanța intră în clasament pe poziția a zecea, prin specializarea Științe ale Naturii, unde ultima medie de admitere a fost 9,55.

Instituția mai apare de mai multe ori în topul primelor 50 de specializări din țară. La Științe ale Naturii, bilingv franceză, ultima medie a fost 9,45, iar la Științe ale Naturii, bilingv germană, și la mai multe clase de Matematică-Informatică, mediile au ajuns la 9,40.

În clasament mai sunt prezente licee din Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov, Galați, Alba Iulia, Arad, Iași și Oradea, însă niciunul dintre acestea nu a intrat în primele zece poziții.

Primele zece specializări după ultima medie de admitere

1. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică, bilingv engleză: 9,70

2. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică: 9,70

3. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică, bilingv engleză: 9,67

4. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe ale Naturii: 9,67

5. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Științe ale Naturii: 9,62

6. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică: 9,62

7. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Filologie: 9,60

8. Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe ale Naturii: 9,57

9. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe Sociale: 9,57

10. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii: 9,55

Aproape toți elevii, repartizați

În urma repartizării computerizate, 119.484 de elevi, reprezentând 99,89% dintre absolvenții care au completat opțiuni, au primit un loc la liceu. Dintre aceștia, 74.093 de candidați, adică 62,01%, au fost admiși la prima opțiune. În total, elevii au completat peste 2,85 milioane de opțiuni, cu o medie de aproape 24 pentru fiecare candidat. Doar 126 de absolvenți nu au fost repartizați în această etapă.

Ce urmează pentru elevi

Dosarele de înscriere trebuie depuse la liceele în care candidații au fost repartizați în perioada 23-28 iulie. Situațiile speciale apărute după repartizare vor fi soluționate între 29 și 31 iulie de comisiile județene de admitere sau de comisia municipiului București.

A doua etapă a admiterii se va desfășura între 31 iulie și 18 august și este destinată elevilor din seria curentă, precum și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027. Pentru această etapă sunt disponibile 33.668 de locuri.