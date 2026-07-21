Rezultate definitivat 2026. Aproximativ 71% dintre candidaţi au promovat examenul

La proba scrisă a examenului de definitivat în învățământul preuniversitar, au promovat aproape 71% dintre candidați. 40 de candidați au avut nota 10. Ministrul Educației anunță că rezultatele au crescut cu aproape 5 puncte procentuale faţă de anul trecut, potrivit News.ro.

Ministerul Educaţiei anunţă că, marţi, au fost publicate rezultatele iniţiale înregistrate la proba scrisă desfăşurată în 14 iulie, în cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar.

Au fost prezenţi 9.269 de candidaţi (96,4% din totalul celor 9.615 candidaţi cu drept de participare), care au susţinut proba scrisă la 106 discipline în 42 de centre de examen, organizate la nivel naţional (câte un centru/judeţ). Dintre aceştia, 318 candidaţi (3,43%) s-au retras, 3 candidaţi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a 9 candidaţi au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive).

Aproximativ 9.000 de participanţi

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Ca urmare, au intrat în proces de evaluare lucrările a 8.948 de candidaţi. Dintre acestea, 6.673 de lucrări au primit note cuprinse între 7 şi 10 (417 candidaţi s-au situat pe segmentul de note 9,50 - 9.99, iar lucrările a 46 de candidaţi au fost notate cu 10). Lucrările a 463 de candidaţi au primit note sub 5.

"În urma acestor rezultate, 6.345 de cadre didactice (70,94% - în creştere semnificativă faţă de anul trecut: 65,36%) au promovat examenul şi, implicit, au obţinut definitivarea în învăţământ (dintre acestea, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10). Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar", a arătat Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, proba scrisă face parte din structura examenului, nota obţinută la această probă având o pondere de 70% în calculul mediei finale. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele examenului, inclusiv proba scrisă.

Conform metodologiei, au dreptul să susţină proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie: stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an; calificativul "Bine" sau "Foarte bine" pentru anul şcolar în curs; cel puţin media 8 - media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Candidaţii pot depune contestaţii (la centrele de examen) marţi (până la ora 20:00) şi miercuri (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi transmise şi prin e-mail, utilizându-se adresele de poştă electronică afişate în centrele de examen în ziua susţinerii probei scrise.

Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe pagina web dedicată în 27 iulie şi vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie - 18 august.